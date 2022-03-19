أسوأ تفشّ منذ موجة كورونا الأولى.. الصين تسجل أول وفاتين منذ أكثر من عام

سجلت الصين وفاتين بفيروس كورونا في مقاطعة جيلين بشمال شرق البلاد، وذلك بعد توقّف الوفيات بالفيروس منذ أكثر من عام. وتواجه البلاد حاليا أسوأ زيادة في الإصابات منذ بدء الجائحة أواخر عام 2019.

ولم يبلَّغ عن وفيات بالفيروس في البرّ الرئيسي للصين منذ 26 يناير/ كانون الثاني العام الماضي 2021. وبهاتين الوفاتين يصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 4 آلاف و638.

وسجّلت الصين اليوم السبت 4 آلاف و51 إصابة جديدة بالفيروس، بعد أن أحصت 4 آلاف و365 إصابة في اليوم السابق، بحسب ما ذكرته لجنة الصحّة الوطنيّة.

ارتفاع الإصابات

وتشهد الصين بكاملها حاليا أسوأ تفشّ لفيروس كورونا منذ الموجة الأولى التي اكتشفت في نهاية عام 2019، في حين أمر الرئيس الصيني بمواصلة استراتيجية “صفر كوفيد” المتشددة التي سمحت لبلاده بأن تحصر عدد الوفيات على أراضيها في أقلّ من 5 آلاف منذ بدء الجائحة.

ودعا الرئيس الصيني إلى تعزيز التطعيم والفحوص السريعة وأبحاث تطوير الأدوية، وشدّد على زيادة توجيهات الوقاية والمكافحة للمناطق الأكثر تأثّرًا والسيطرة سريعًا على المجموعات المحلية التي يتفشّى فيها الفيروس.

لكنّ متحوّر أوميكرون السريع الانتشار يمثل تحديا كبيرا لاستراتيجيّة “صفر كوفيد”، مما دفع السلطات إلى فرض إغلاق في مدن تعتبر مركزًا للتكنولوجيا ويسكنها الملايين.

وأنشأت مقاطعة جيلين التي سجّلت آلاف الإصابات خلال الأسبوع الماضي، ثمانية مستشفيات مؤقتة ومركزين للحجر الصحي لكبح الزيادة في الإصابات.

وكانت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية قد أكدت، أمس الجمعة، أن جائحة فيروس كورونا لا تزال أبعد ما تكون عن نهايتها، قائلة إن أحدث البيانات الأسبوعية تشير إلى ارتفاع عدد الإصابات.