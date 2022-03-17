إسرائيل تعلن رصد متحور جديد لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، رصد إصابتين بمتحور جديد غير معروف لفيروس كورونا.

وأضافت في بيان أنه تم اكتشاف “الحالتين خلال فحوص أجريت في مطار بن غوريون” لمسافرين قادمين.

وأوضح البيان أنه “ظهرت على المصابين أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات ولم يحتاجا إلى أي رعاية طبية خاصة”.

وذكر أن أعراض المتحور الجديد غير خطرة وتجمع بين المتحورين (بي ون) و(بي تو).

وشهدت عدة دول انتشار المتحورة (بي تو)، وأشارت منظمة الصحة العالمية نهاية فبراير/شباط الماضي إلى أنها ليست أكثر خطورة من المتحورة (بي ون).

وأعربت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، فيما ينخفض عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي يجريها الناس.

وقالت المديرة الفنية في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف خلال مؤتمر صحفي: “خلال الأسبوع الماضي، لاحظنا ارتفاعا عدد الإصابات المسجلة بنسبة 8%، مع أكثر من 11 مليون إصابة مسجلة لدى منظمة الصحة العالمية، وذلك رغم انخفاض لافت في عدد اختبارات كورونا في العالم”.