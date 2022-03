مع الحكيم: أقصر الطرق للترويح عن النفس وتعزيز الصحة العقلية (فيديو)

خلص بحث أجرته جامعة كولورادو الأمريكية إلى أن كلمة السر في الترويح عن النفس تكمن في قضاء وقت أطول في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق.

وذكرت النتائج أن الأشخاص الذين أمضوا وقتًا أطول في الهواء خلال العام الأول من جائحة كورونا كانوا أقل تعرّضًا للقلق والاكتئاب.

وأُجري البحث على 1200 مشارك من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 حتى يناير/ كانون الثاني 2021 وهي مدة شملت ذروة انتشار وباء كورونا.

وأشار البحث إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تؤكد أن المساحات الخضراء لها تأثير ملموس على الصحة البدنية والعقلية، من خلال التأثير على هرمونات التوتر بطريقة تعزز الشفاء وتجنب المرض، ولفت إلى أهمية إبقاء المتنزّهات والمساحات الخضراء مفتوحة في أوقات الأزمات.

ووجد البحث أيضًا أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه مشكلات الصحة العقلية بسبب المشاكل المالية ونقص الإمدادات والتغطية الإخبارية المستمرة للفيروس، سعى الناس إلى الخروج في الهواء الطلق، حيث قضى ثلث الناس وقتًا أطول في الحدائق والمنتزّهات مقارنة بفترة ما قبل الوباء.

