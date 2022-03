تغذّي الجسم و”ترضيه”.. هذه الفاكهة تقضي على الرغبة الشديدة في تناول السكر

أفادت دراسة نشرتها مجلة “أبحاث التغذية” (Nutrition Research) أن ما يصل إلى 97% من النساء و68% من الرجال يعانون نوعًا من اشتهاء الطعام، بما في ذلك الرغبة الشديدة في تناول السكر.

ويوضح اختصاصيو التغذية أن الرغبة الشديدة في تناول السكر مرتبطة بتقيد الكربوهيدرات في الجسم أو نقص للبروتين بالنظام الغذائي.

ونقلت مجلة “إيت ذيس نوت ذات” (Eat This, Not That) الأمريكية عن اختصاصية التغذية سيدني جرين أنه من الأفضل اللجوء إلى الفاكهة بطيئة الحرق مع مصادر الدهون والبروتين لتهدئة هذه الرغبة الشديدة.

وفي حين أن اشتهاء السكر يمكن أن يكون وسيلة جسمك لتوصيل العناصر الغذائية التي يفتقدها، فإن هناك أطعمة يمكن أن تساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلوى.

وأفادت اختصاصية التغذية بأن “الأفوكادو هو الفاكهة التي تحتوي على الألياف والدهون الصحية الطبيعية للمساعدة في كبح الرغبة الشديدة في تناول السكر”.

وقالت إنه ليس فقط مصدرًا قويًّا للبروتين، ولكنه يوفر دهونًا صحية أحادية غير مشبعة ومتعددة تؤدي دورًا كبيرًا في تغذية الجسم و”إرضائه”.

وكشف بحث أجراه متخصصون بجامعة (كينجز كولدج) في لندن أن هناك عاملًا آخر يسبب الرغبة الشديدة في تناول السكر، وهو اختلال توازن السكر في الدم.

وأوضح أن انخفاض نسبة السكر في الدم بعد ساعات من تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالجوع، واستهلاك مفرط للسعرات الحرارية لتعويض ذلك.

وخلص البحث إلى أن الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم هو المفتاح للقضاء على تلك الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط فيه.

وأظهرت دراسة أخرى على مجلة (نوترينتس) أن الأفوكادو يحتوي على العناصر الغذائية التي تحد من الأنسولين وارتفاع السكر في الدم، كما أن المحتوى العالي من الألياف في الفاكهة يساعد في إبطاء معدل الهضم ويتسبب في ارتفاع تدريجي أكثر وانخفاض لنسبة السكر في الدم.

وقالت اختصاصية التغذية إن أفضل طريقة لدمج الأفوكادو في النظام الغذائي هو تناولها مع الخبز المحمص كامل الحبوب أو لف بعضها في لفائف التورتيلا.

وتقترح سيدني جرين تناول الكربوهيدرات المعقدة مع هذه الدهون الصحية الطبيعية، كما يمكن إضافة الأفوكادو إلى السَّلَطات أو الأطباق مع البيض وحتى الحلوى لإبقاء المعدة ممتلئة دون الحاجة إلى البحث عن الأطعمة عالية السكر.