كورونا.. أعلى إصابات منذ عامين في الصين وأستراليا تقترب من “التعايش” مع الفيروس (فيديو)

سجلت الصين اليوم السبت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، منذ تفشيه في مدينة ووهان قبل عامين، وسجلت لجنة الصحة الوطنية 1524 إصابة جديدة من بينها 1084 إصابة بدون أعراض ظاهرة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل برّ الصين الرئيسي نحو ألف و524 إصابة جديدة بكوفيد-19 انتقلت إليها العدوى محليا اليوم السبت.

وذلك هو العدد الأكبر منذ تفشي المرض على مستوى البلاد في بداية عام 2020، في الوقت الذي يدفع فيه متحور أوميكرون المدن في جميع أنحاء البلاد إلى تشديد إجراءات مكافحته.

لماذا ينتشر #أوميكرون بشكل كبير بين الملقحين وتزداد أعداد الوفيات والإصابات في الدول الأكثر تلقيحا عن الدول التي تشهد معدلات منخفضة ؟

– تعرف مع بروفيسور "علي فطوم" خبير اللقاحات والأستاذ بجامعة ميشيغان.#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/fSPashlj9D — مع الحكيم (@m3alhakim) February 28, 2022

وسجل برّ الصين الرئيسي 588 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، انخفاضًا من 555 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 476 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، ارتفاعًا من 397 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 1048 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض يوم الجمعة ارتفاعا من 703 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4 آلاف و636 حالة وفاة.

وأعلن إقليم جيلين شمال شرقي البلاد، وهو أحد أكثر المناطق تضررا، إقالة رئيس بلدية مدينة جيلين ورئيس منطقة في العاصمة تشانغتشون الواقعة بشمال شرق الصين.

أكد عالم صيني بارز أن بإمكان بلاده التخلي عن استراتيجيتها القائمة على "صفر إصابات بكوفيد" في المستقبل القريب والتعايش مع الفيروس، في مؤشر محتمل على أن القيادة الشيوعية تعيد النظر في نهجها المتشدد.. تعرف أكثر https://t.co/8MP6ozNA9z#كورونا #أوميكرون#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/g9h2zq8XYu — مع الحكيم (@m3alhakim) March 3, 2022

وذكر اجتماع عقده فريق العمل الحكومي المكلف بتنسيق جهود التصدي للجائحة “أن على جميع المحليات تشديد إجراءات الوقاية والسيطرة، والتعامل مع ذلك باعتباره مهمتهم السياسية الأولى”.

وستقوم السلطات بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لكل سكان المدينة البالغ عددهم 9 ملايين نسمة.

وتم فرض إغلاق على مدينة تشانغتشون، أمس الجمعة، بعد اكتشاف مئات الإصابات في المدينة، وبموجب القواعد الصارمة، يسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بمغادرة المنزل للتسوق مرة كل يومين.

وبعد تفشي الفيروس بمدينة ووهان في أوائل عام 2020، تبنت الصين سياسة “صفر-كوفيد” وتحركت السلطات سريعا بفرض إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس.

وخلال العامين الماضيين، تم القضاء على أي تفش للفيروس من خلال الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق.

لكن ومنذ اكتشاف المتحور أوميكرون لأول مرة في الصين في يناير/كانون الثاني الماضي، يقول خبراء الصحة إن السلالة شديدة العدوى ستشكل ضغطًا شديدًا على البلاد.

إصابات قياسية

وسجلت كوريا الجنوبية أيضًا، زيادة قياسية في الإصابات بالفيروس، وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض، اليوم السبت إن البلاد سجلت زيادة في الإصابات اليومية بلغت 383 ألف و665، إصابة وسط تصاعد الحالات الناجمة عن المتحور أوميكرون.

كما سجلت ألمانيا رقمًا قياسيًا في معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس وذكرت السلطات اليوم السبت أنه تم تسجيل، 237 ألفًا و86 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 192 ألفًا و210، حالات يوم السبت الماضي. وكان المعهد سجل أول أمس الخميس رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بألمانيا، بواقع 262 ألفًا و752 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 249 حالة، مقابل 255 حالة قبل أسبوع.

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التعايش مع الفيروس كأنه إنفلونزا

وفي ذات الشأن، اتخذت أستراليا سبيلًا مغايرًا، إذ يرى رئيس الوزراء الأسترالي، أن بلاده تقترب من التعايش مع كوفيد-19 كأنه أنفلونزا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الزعماء السياسيين في البلاد يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعايش مع الفيروس “كما لو كان إنفلونزا” لكنهم سيستشيرون خبراء الصحة.

وبعد يوم من اجتماعه مع مجلس الوزراء والزعماء الاتحاديين قال موريسون للصحفيين صباح اليوم السبت إنهم ناقشوا الانتقال إلى “المرحلة دي” من الخطة العامة للتصدي للجائحة.

وقال “مطاراتنا أصبحت مفتوحة من جديد ويمكن للوافدين الدوليين القدوم وهناك الآن إعفاءات من الحجر الصحي للأشخاص العائدين، لذلك نحن في هذه المرحلة، إلى حد كبير”.

وأضاف موريسون، الذي تواجه حكومته المحافظة انتخابات في مايو/أيار، أن الزعماء يريدون إلغاء شرط العزل للمخالطين للمصابين وسيطلبون المزيد من النصائح حول هذا الأمر من لجنة من الخبراء.