كورونا.. إغلاق مدينة صينية يسكنها 9 ملايين ودراسة تقدّر الوفيات العالمية بأكثر من 18 مليون

أغلقت السلطات الصينية، مدينة تقع في شمال شرق البلاد يسكنها نحو 9 ملايين نسمة في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا الذي بلغت الإصابات به أعلى عدد منذ عامين.

وفرضت السلطات الصينية إغلاقًا على 9 ملايين ساكن في وسط مدينة تشانغتشون الصناعية شمال شرق البلاد وسط تفشي جديد للفيروس.

وطلبت سلطات (تشانغتشون) عاصمة مقاطعة جيلين والتي تعد مركزا صناعيا مهما، السكان بالعمل عن بعد، وسمحت لشخص واحد بمغادرة المنزل كل يومين لشراء “الأساسيات اليومية”.

وقالت السلطات إنها ستجري فحوصات لفيروس كورونا، على نطاق واسع في المنطقة.

وسجّل بر الصين الرئيسي، اليوم الجمعة أكثر من 1000 إصابة بمرض كوفيد-19 في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ احتواء البلاد أول تفش محلي للمرض في مطلع 2020، بفعل قفزة في الإصابات بدون أعراض مواكبة لانتشار المتحور أوميكرون.

ورصدت الصين 703 إصابات محلية بدون أعراض أمس الخميس وفقا لبيانات من وزارة الصحة اليوم الجمعة مقارنة مع 435 في اليوم السابق، ويمثل ذلك زيادة حادة من متوسط حوالي 10إصابات يومية في أول شهرين من العام.

Eastern Chinese metropolis of Shanghai has carried out stringent measures to curb its latest #COVID19 outbreak after the city registered more than 100 local infections in the last 48 hours https://t.co/JlPWCX5PDn pic.twitter.com/7ACxxRgAkl

— China Xinhua News (@XHNews) March 11, 2022