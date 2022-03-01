عالم صيني بارز يطرح إمكانية التخلي عن نهج “صفر إصابات كورونا” والتعايش مع الجائحة

أكد عالم صيني بارز أن بإمكان بلاده التخلي عن استراتيجيتها القائمة على “صفر إصابات بكوفيد” في المستقبل القريب والتعايش مع الفيروس، في مؤشر محتمل على أن القيادة الشيوعية تعيد النظر في نهجها المتشدد.

ولا تزال الصين التي اكتُشِف بها الفيروس أول مرة عام 2019 من الدول التي تتبع استراتيجية “صفر إصابات بكوفيد”، إذ تستجيب لأي مجموعات إصابات مهما كانت صغيرة بفرض تدابير إغلاق، وتتشدّد في السفر الدولي.

وأثار الإنهاك الذي يشعر به السكان جرّاء تعطّل الحياة اليومية ومكافحة هونغ كونغ لاحتواء تفشي أوميكرون تساؤلات بشأن مدى إمكانية الإبقاء على استراتيجية الصين هذه.

وكتب جينغ غوانغ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين أن استراتيجية الصين ضد كوفيد “لا يمكن أن تبقى من دون تغيير إلى الأبد” وأن “هدف البشرية على الأمد الطويل هو التعايش مع الفيروس” في ظل معدلات وفيات وإصابات يمكن تحملها.

يذكر أن جينغ هو كبير العلماء السابق لدى “مركز الصين لمكافحة الأمراض والوقاية منها” وكان من بين الخبراء الذين دعموا طريقة استجابة السلطات لكوفيد في البداية.

تمكنت الصين التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في ووهان من السيطرة على الوباء (رويترز)

نقطة ضعف

وذكر جينغ أنه بينما منع نهج الصين انتشار الفوضى في البداية وتفشي الإصابات بأعداد كبيرة كما وقع في عدد من الدول الغربية، كان معدّل الإصابات المنخفض في البلاد “نقطة ضعف” إذ إن عددا قليلا من السكان تمكن من تطوير مناعة طبيعية.

ولفت إلى أن الدول الغربية تظهر الآن “شجاعة تستحق الثناء عليها” في بحث سبل العيش في ظل الفيروس وأن على الصين “المراقبة والتعلم”.

وكتب على منصة ويبو “في المستقبل القريب وفي الوقت المناسب، يجب عرض خارطة طريق صينية للتعايش مع الفيروس”.

وتعد تصريحات جينغ غير مألوفة بالنسبة لمسؤول في الحكومة الصينية، التي روّجت لمعدل الإصابات المنخفض في البلاد على أنه مؤشر على تفوق النهج الصيني.

وسبق أن تعرّض الخبراء الذين شككوا في مدى جدوى نهج “صفر إصابات بكوفيد” لتنديدات، بمن فيهم العالم البارز جانغ وينهونغ الذي هاجمه متصيّدون على الإنترنت وفُتح تحقيق معه بشأن السرقة الفكرية بعد منشور مشابه كتبه على “ويبو” في يوليو/ تموز.

وبدا أن منشور جينغ لم يحدث هذا النوع من الردود على الإنترنت إذ لم يجذب إلا بضعة آلاف من التعليقات في منصة يشارك الملايين عادة في مناقشة المواضيع الرائجة عليها.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن بر الصين الرئيسي سجل 200 إصابة جديدة بكوفيد-19، أمس، مقابل 234 في اليوم السابق، وقالت اللجنة إن 75 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 87 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 144 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 114 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة، وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم أمس 109526 إصابة مؤكدة. ولم ترد أنباء عن وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتا عند 4636.