نيويورك تايمز: جونسون أوقفت مؤقتا إنتاج لقاح كورونا وهكذا تتأثر مئات ملايين الجرعات

أوقفت شركة (جونسون آند جونسون) الأمريكية مؤقتًا إنتاج لقاحها المضاد لكوفيد-19 في مصنعها في هولندا -الوحيد الذي ينتج حاليًا جرعات لقاحية بكميات قابلة للتسويق- لكنها أكدت أيضًا أن لديها مخزونًا كافيًا.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أمس الثلاثاء أن المصنع الواقع في ليدن بهولندا توقف عن إنتاج اللقاح نهاية العام الماضي ليصنع بدلًا منه لقاحًا تجريبيًا ضد فيروس آخر.

ومن المقرر أن يستأنف المصنع إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 “بعد توقف لبضعة أشهر”، وفق ما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة على القضية.

وبحسب نيويورك تايمز، فإن الانقطاع المؤقت للإنتاج في ليدن قد يقلل من إنتاج لقاحات جونسون آند جونسون “ببضع مئات الملايين من الجرعات”.

Breaking News: J.&J. quietly paused Covid vaccine production at a key factory and is instead making an unrelated and potentially more profitable vaccine. The move is raising concern over whether the company can meet its commitments to developing countries. https://t.co/GYn4XEaHSy

