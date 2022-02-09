نيويورك تايمز: جونسون أوقفت مؤقتا إنتاج لقاح كورونا وهكذا تتأثر مئات ملايين الجرعات

أوقفت شركة (جونسون آند جونسون) الأمريكية مؤقتًا إنتاج لقاحها المضاد لكوفيد-19 في مصنعها في هولندا -الوحيد الذي ينتج حاليًا جرعات لقاحية بكميات قابلة للتسويق- لكنها أكدت أيضًا أن لديها مخزونًا كافيًا.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أمس الثلاثاء أن المصنع الواقع في ليدن بهولندا توقف عن إنتاج اللقاح نهاية العام الماضي ليصنع بدلًا منه لقاحًا تجريبيًا ضد فيروس آخر.

ومن المقرر أن يستأنف المصنع إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 “بعد توقف لبضعة أشهر”، وفق ما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة على القضية.

وبحسب نيويورك تايمز، فإن الانقطاع المؤقت للإنتاج في ليدن قد يقلل من إنتاج لقاحات جونسون آند جونسون “ببضع مئات الملايين من الجرعات”.

Breaking News: J.&J. quietly paused Covid vaccine production at a key factory and is instead making an unrelated and potentially more profitable vaccine. The move is raising concern over whether the company can meet its commitments to developing countries. https://t.co/GYn4XEaHSy — The New York Times (@nytimes) February 8, 2022

مخزون كافٍ

من ناحية أخرى، أعلنت جونسون آند جونسون أن “ملايين الجرعات” مخزنة لديها، من دون أن تؤكد أو تنفي ما أوردته (نيويورك تايمز).

وأكّدت الشركة لوسائل إعلام أنها “تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه نظام (كوفاكس) والاتحاد الأفريقي”.

وكوفاكس (COVAX) هو برنامج أطلقته منظمة الصحة العالمية وتديره مع منظمة التحالف من أجل اللقاحات المعروفة اختصارًا بغافي (GAVI)، وهو مبادرة تهدف إلى توزيع اللقاحات بشكل عادل بين جميع دول العالم.

وفي رسالتها، أشارت شركة جونسون آند جونسون إلى زيادة طاقات مصنعها في ليدن في عام 2021، مؤكدة أنه “يواصل أداء دوره في تصنيع اللقاح في عام 2022”.

وتتوقع جونسون آند جونسون أن تبيع هذا العام لقاحات بقيمة تتراوح ما بين 3 و3.5 مليار دولار، في حين تأمل شركة فايزر في تحقيق إيرادات قدرها 32 مليار دولار من لقاحها.

لكن ظروف حقن لقاح جونسون آند جونسون الذي يمكن إعطاؤه بجرعة واحدة ولا يتطلب حفظه درجات حرارة شديدة البرودة، تجعله مرغوبًا به وخاصة في الدول النامية.