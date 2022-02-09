ما هي أنواع الحروق ودرجاتها وكيف يمكن علاجها؟

تعد الحروق من أكبر المخاطر التي تواجه الأفراد، كما أن الوسائل التقنية والمجالات التي تؤدي إلى الحروق كثيرة، ما يستدعي مجموعة من الخطوات للتعامل معها بشكل سليم وصحي.

وقدّم الطبيب التركي إبراهيم طوبال علي مجموعة من النصائح الطبية للتعامل مع الحروق مقدمًا أنواعها وسبل التعامل معها.

وقال طوبال علي “إن الحروق تصنف إلى درجات استنادًا إلى سمك الجلد المحروق، ومن الممكن أن يتغير تصنيف الحرق خلال الأيام القليلة الأولى، بمعنى أن الحرق قد يبدو سطحيًّا في البداية، ثم يصبح أعمق بمرور الوقت”.

وفيما يلي أنواع الحروق والنصائح الطبية المقدمة من الطبيب:

حروق من الدرجة الأولى

هو تأثير طفيف للحرق على الطبقة الأولى الخارجية من الجلد أو ما يعرف بالبشرة، ويسبّب احمرارًا وألمًا ويتحوّل إلى اللون الأبيض عند الضغط عليه.

وتلتئم حروق الجلد السطحية خلال مدة تتراوح بين 3 و6 أيام دون أن تترك ندبات، مثل:

حروق أشعة الشمس الخفيفة التي لا ينتج عنها بثور (فقاعات).

الحروق الناتجة عن لمس شيء ساخن.

تجنب وضع الثلج بشكل مباشر لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجلد بشكل أكبر (غيتي – أرشيفية)

ويمكن علاج الحروق الصغيرة السطحية في المنزل عبر ما يلي:

تبريد الحرق بوضع المنطقة المصابة فورًا تحت الماء البارد الجاري، أو كمادات باردة ومبللة لمدة 10 دقائق.

تغطية الحرق بضمادة معقمة غير لاصقة.

إذا ظهرت بثور لا تقم بإزالتها واتركها تلتئم من تلقاء نفسها مع إبقاء المنطقة مغطاة.

تناول المسكنات المتاحة للمساعدة في تخفيف الألم والتقليل من الالتهاب.

قم بحماية المنطقة المصابة من الشمس بوس ا طة الملابس الواقية أو كريم واقي الشمس للمساعدة في التقليل من بقاء الندب.

طة الملابس الواقية أو كريم واقي الشمس للمساعدة في التقليل من بقاء الندب. تجنب وضع معجون الأسنان أو الزبدة على الحرق فإنها تسبب التهابًا في منطقة الحرق.

تجنب وضع الثلج بشكل مباشر لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجلد بشكل أكبر.

حروق من الدرجة الثانية

يشمل الحرق الطبقتين العلويتين من الجلد، وتكون هذه الحروق مؤلمة عند تعرضها للهواء، ولونها أحمر، وعادة ما تشكل بثورًا، وتتحول إلى اللون الأبيض عند الضغط عليها.

وتلتئم حروق الجلد السطحية الجزئية خلال مدة تتراوح بين 7 أيام و21 يومًا، وقد تكون المنطقة المحروقة أغمق، أو أفتح لونًا بشكل دائم، ولكنها لا تكون ندبة، مثل: حروق أشعة الشمس التي تحدث انتفاخات، أو تخلف بثورًا بالجلد.

الحروق تصنف إلى درجات استنادًا إلى سمك الجلد المحروق (غيتي – أرشيفية)

حروق من الدرجة الثالثة

تكون أعمق في الجلد، ومؤلمة عند الضغط العميق عليها؛ حيث تشكل بثورًا، لكنها لا تتحول إلى اللون الأبيض بالضغط عليها، وتلتئم حروق الجلد العميقة بعد أكثر من 21 يومًا، وعادة ما تترك ندبة شديدة.

كما تُعد الحروق التي يصحبها انتفاخ على الفور، مع بثور، والحروق التي تكون بثورًا، وتستمر لأسابيع عدة، حروقًا عميقة بسمك جزئي.

حروق من الدرجة الرابعة

تمتد حروق الجلد بسمك كامل عبر جميع طبقات الجلد؛ مما يؤدي إلى تدمير هذه الطبقات جميعها. كما أن المنطقة المحروقة عادة لا تؤلم، وتكون بيضاء شمعية إلى رمادية اللون، أو سوداء متفحمة.

وتكون البشرة جافة، ولا تتحول إلى اللون الأبيض عند لمسها، كما لا يمكن للحروق بسمك كامل أن تلتئم دون علاج جراحي، وعادة ما تترك ندبة شديدة.

وبالنسبة للدرجات الثانية والثالثة والرابعة يجب على الفور مراجعة الطبيب المختص من أجل التدخل الطبي اللازم، وتلقي لقاح التيتانوس.