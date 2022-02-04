شديدة الخطورة على الصحة.. مشروبات تخلصك من دهون البطن

تشكل دهون البطن مصدر إزعاج كبير إلا أنها قد تكون أقلّ ضررًا من النوع الأعمق والأقل وضوحًا، المعروف باسم الدهون الحشوية شديدة الخطورة على الصحة.

فعلى عكس الدهون التي تقع تحت الجلد -النوع الذي يمكن أن يتراكم حول الذراعين والوركين والفخذين- يمكن أن تزيد الدهون الحشوية من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، ومتلازمة التمثيل الغذائي، والسرطان، والأمراض والحالات المزمنة الأخرى.

وترتبط الدهون الحشوية بارتفاع نسبة الكوليسترول ومقاومة الأنسولين، والأسوأ من ذلك أن الدراسات أظهرت أن الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي قد يكونون أكثر تعرّضًا للإصابة بمشكلات صحية إذا كان لديهم الكثير من الدهون الحشوية.

لكن هناك بعض التدابير الصحية يمكنك اتخاذها لتجنّب هذه الدهون بدءًا من نمط الأكل والشرب؛ إذ تنصح الطبيبة ليزا يونغ بالابتعاد عن المشروبات المحلاة، لأنها تزيد الدهون الحشوية في الجسم.

وضمن البدائل الصحية لتلك الأشربة توصي خبيرة التغذية بلانكا غارسيا بنقع شرائح الخيار أو البرتقال أو الحوامض في الماء لتعطيه نكهة من دون سعرات حرارية غير مفيدة أو سكريات مضافة.

نقع شرائح الخيار أو البرتقال أو الحوامض في الماء تعطيه نكهة من دون سكريات مضافة (غيتي)

العصائر المصنوعة منزليًّا

كشفت دراسة نشرت عام 2020 في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أنه عندما تستهلك الكثير من السكر، يتم تحويل الفائض إلى دهون تُخزَّن غالبًا على شكل دهون حشوية حول منطقة البطن.

قد يبدو عصير الفاكهة خيارًا صحيًّا، ولكن لسوء الحظ يتم تحلية العديد من المنتجات المتوفرة على أرفف المتاجر.

وحتى لو لم تكن تحتوي على سكر مضاف، فهناك فرق كبير بين تناول تفاحة وشرب كوب من عصير التفاح؛ إذ يحتوي التفاح على ألياف تقلل من الآثار السلبية للفركتوز عن طريق منع حدوث طفرات كبيرة في نسبة السكر في الدم.

يحتوي كل كوب من العصير “محتوى حبتين من البرتقال” على11% من الاحتياج اليومي من البوتاسيوم (أرشيفية)

وقد أظهرت دراسة أجريت عام 2012 ونُشِرت في مجلة (أوبيزيتي) أنه مقابل كل زيادة بمقدار 10 غرامات في تناول المشاركين للألياف القابلة للذوبان، انخفضت دهون البطن بنسبة 3.7% على مدى 5 سنوات.

ولذلك تنصح غارسيا باختيار المشروبات القريبة من الفاكهة قدر الإمكان، مثل صنع العصير في المنزل بدلًا من شراء العصير المعبأ في زجاجات.

وأوضحت باختيار أنك باستعمال “عصير برتقال منزلي، فإنك تقوم على الفور بترقية مشروبك بالألياف لإبطاء امتصاص السكريات الزائدة التي يمكن تخزينها على شكل دهون”.

ونصحت بإضافة التوت والبرتقال واللفت والجزر وبذور الكتان وبذور الشيا أو الأفوكادو لزيادة محتوى الألياف في مزيجك المصنوع منزليًّا.

الشاي الأخضر غير المحلَّى

تقول الدكتورة يونج، إن الشاي غير المحلَّى من أفضل خيارات المشروبات التي يمكنك صنعها عندما تريد شيئًا أطيب نكهة من الماء.

وعلى وجه التحديد، فقد ترغب في تناول الشاي الأخضر؛ لأنه يحتوي على ثنائي قوي يعزز عملية التمثيل الغذائي: الكافيين وإيبيجالوكاتشين جاليت، وهو نوع من الكاتشين المسؤول عن زيادة الميتابوليزم (عملية التمثيل الغذائي).

كما كشفت دراسة أخرى نشرتها مجلة (أوبيزتي) أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة يوميًّا فقدوا المزيد من الدهون الحشوية على مدار 12 أسبوعًا مقارنة بالذين وُضِعوا في المجموعة الضابطة.

ويشير خبراء التغذية إلى أن تحلية الشاي الأخضر قد تضر بفوائده في التخلص من الدهون الحشوية، لذلك ضع في اعتبارك تعزيز النكهة بالفواكه والأعشاب الخالية من السعرات الحرارية، مثل عصير الليمون أو أوراق النعناع أو جذر الزنجبيل.

تنصح الدراسة بشرب الشاي الأخضر وتفضله على الأسود الذي تقل في كمية الكاتيكين (شترستوك-أرشيفية)

اشرب البروتين

وجدت دراسة أجريت في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتين غالبًا ما يكون لديهم دهون أقل في البطن.

وأوضح خبراء التغذية أن زيادة تناول البروتين تحفز إفراز هرمون الشبع الذي يقمع الجوع ويعزز الشبع.

ويساعد البروتين على الحفاظ على كتلة العضلات مع فقدان الوزن عن طريق زيادة معدل الأيض.

مخفوقات البروتين ليست هي الطريقة الوحيدة، يمكنك أيضًا زيادة محتوى البروتين في عصير منزلي بخلطه بالزبادي اليوناني أو الشوفان أو زبدة اللوز أو حليب مقشود أو حليب الصويا.

الزبادي يساعد على تغذية ميكروبيوم الأمعاء (رويترز)

مشروبات بالبروبيوتيك

ربما تعلم بالفعل أن البروبيوتيك يساعد على الحفاظ على جهازك الهضمي، ولكن هل كنت على دراية بأن هذه البكتيريا الصديقة قد تلعب أيضًا دورًا في تكوين جسمك؟

أشارت الأبحاث إلى أن هناك أنواعًا معينة من البكتيريا لا تؤثر على فقدان الوزن والحفاظ عليه فقط، بل تساعد أيضًا على تقليص دهون البطن.

ووجدت دراسة نشرتها المجلة البريطانية للتغذية أن بكتيريا Lactobacillus gasseri، على وجه الخصوص، كان لها هذا التأثير.

يمكن العثور على Lactobacillus في عدد من الأطعمة المخمرة، بما في ذلك الزبادي (الذي يمكن إضافته إلى العصائر) والكفير (زبادي صالح للشرب).

عند شراء هذه المنتجات، ابحث دائمًا عن الكلمات “live and active cultures” على الملصق للتأكد من أنها لا تزال تحتوي على الكثير من البروبيوتيك المعزّز للصحة.