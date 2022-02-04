انتبه للخرف إذا كنت مصابا بمرضين أو أكثر من هذه الأمراض

كشفت دراسة جديدة أن إصابة الشخص بمرضين أو أكثر من الأمراض المزمنة في منتصف عمره تزيد خطر الإصابة بالخرف بأكثر من ضعفين.

وقال الباحثون في الدراسة إن النتائج التي وصلوا إليها أكدت أهمية اتباع أنماط صحية في وقت مبكر من الحياة لتفادي الإصابة بهذا المرض، وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وقالت الصحيفة إن أكثر من 57 مليون شخص في العالم يعانون من الخرف، ومن المرجح زيادة هذا العدد إلى 153 مليونا مع حلول عام 2050.

وقام باحثون في جامعتي لندن وباريس بإجراء بحث يدرس الارتباط الطويل الأمد بين الأمراض المتعددة في الأعمار 55 و60 و65 و70، والخرف الذي يصيب الإنسان في مرحلة لاحقة.

وتعتمد الدراسة على بيانات جمعت من 10 آلاف شخص في المملكة المتحدة، وبحثت ارتباط العوامل الاجتماعية والسلوكية والبيولوجية بالصحة على المدى الطويل.

ووفقًا للصحيفة فقد كانت أعمار الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة بين 35 و55 عاما، ولم يكونوا يعانون من الخرف عند انضمامهم إلى الدراسة بين عامي 1985 و1988.

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وعرّف الباحثون الأمراض المتعددة في هذه الدراسة بأنها وجود مشكلتين مزمنتين على الأقل من قائمة محددة ضمت 13 نوعا.

أبرز ما جاء في هذه القائمة: “أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وقصور القلب والاكتئاب وأمراض الكبد والسكتة الدماغية والتهاب المفاصل والسرطان”.

وأظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بالخرف ارتفع عند تطور هذه الأنواع من الحالات في سن أصغر أي منتصف الخمسينيات، وليس في وقت لاحق من العمر.

وأكدت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أنه كلما كان الشخص أصغر بـ5 سنوات وأصيب بأمراض متعددة ارتفع لديه خطر الإصابة بالخرف بنسبة 18%.

وشدّد الباحثون على أنه “نظرًا إلى نقص العلاج الفعال لمرض الخرف والآثار الشخصية والمجتمعية التي يسببها، فإن إيجاد أهداف للوقاية منه أمر أساسي”.