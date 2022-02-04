“إسفنجة مشاعر”.. كيف تحمي نفسك إذا كنت شديد التعاطف مع الآخرين؟

المتعاطف هو شخص شديد الانسجام مع مشاعر وعواطف من حوله، وتتجاوز قدرته تمييز ما يشعر به الآخرون فتمتد إلى استيعاب تلك المشاعر.

يطلق الباحثون في علم النفس على التعاطف اسم “الخلايا العصبية المرآتية” في الدماغ التي قد تساعدنا على عكس مشاعر أولئك الذين نتواصل معهم.

ويبدو أن البعض قد تكون لديهم خلايا عصبية مرآتية أكثر من غيرهم؛ مما يشير إلى أن التعاطف قد يكون أقوى.

هل أنت متعاطف؟

ليس هناك شك في أن بعض الناس أكثر تعاطفا من غيرهم، فقد عرف كلّ منا شخصًا كان موهوبًا في قراءة مشاعرنا، كما عرفنا أشخاصًا يبدون منفصلين تمامًا عن مشاعر من حولهم.

يمكنك بدء طرح بعض الأسئلة على نفسك حول مدى تواصلك مع الآخرين وكيف تستجيب جسديًّا وعاطفيًّا للأحداث العاطفية الكبيرة التي تحدث حولك، إذا وجدت أنك أجبت بـ”نعم” عن معظم أو كل هذه الأسئلة، فهناك فرصة جيدة لأن تكون متعاطفًا:

هل تجد نفسك تتحمل ضغوط الآخرين؟

هل تم اتهامك بأنك شديد الحساسية؟

هل تشعر بالإرهاق في الأماكن المزدحمة؟

هل يصفك الآخرون بأنك متعاطف؟

لدى المتخصصين النفسيين في التعاطف اختباراتهم الخاصة التي قد تساعدك على الإجابة عن سؤال ما إذا كنت متعاطفًا مع نفسك أم لا.

تسأل الدكتورة جوديث أورلوف “هل أشعر غالبًا بأنني لست مناسبًا؟” أما تارا ماير روبسون فتسأل عما إذا كنت تواجه مشكلة في مشاهدة الأخبار أو تجد الأفلام الحزينة مؤلمة.

إذا كنت تتعاطف مع كل من حولك فقد لا تجد الوقت اللازم للاعتناء بنفسك (أرشيفية)

إيجابيات وسلبيات

حدد موقع (فيري ويل مايند) الأمريكي للصحة النفسية بعض إيجابيات وسلبيات كونك متعاطفًا، فذكر من الإيجابيات أنك:

يمكنك تقديم الدعم العاطفي للآخرين

تعرف متى يحتاج شخص ما إلى المساعدة

يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما سيكون مناسبًا لك

أما السلبيات، فهي أنك:

قد تشعر غالبًا بالإرهاق العاطفي

قد تجد صعوبة في إيجاد الوقت لنفسك

هناك بعض الفوائد لكونك شخصا متعاطفًا؛ فإذا كنت قادرًا على الاستفادة من مشاعر من حولك، فيجب أن تكون أيضًا قادرًا على تقديم دعم ورعاية أفضل للأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لك.

إن معرفة أن شخصًا آخر يشعر بالإحباط، أو الوحدة أو الخوف، حتى لو لم يظهر ذلك، تضعك في وضع يمكنك من مساعدته، واكتساب ثقته وأن يصبح شخصًا يتعلم الاعتماد على نفسه في المستقبل.

وهذا يمكن أن يجعلك شريكًا وصديقًا أفضل ويمكن أن يساعد على تقوية علاقاتك بشكل عام.

ويعني هذا أيضًا أنك ستتمكن من اكتشاف الكاذب واستغلاله، فكونك متعاطفًا لا يعني أنه يسهل خداعك أو التلاعب بك.

يمتصون مشاعر من حولهم مثل الإسفنج ثم يشعرون بالإرهاق (أرشيفية)

“إسفنجة مشاعر”

من المحتمل أيضًا أن يكون هناك بعض العيوب الحقيقية لكون ذلك مرتبطًا بمشاعر الآخرين؛ إذ تشير معظم الأبحاث المتعلقة بالمتعاطفين إلى أن وضعهم يسوء في الأحداث المشحونة عاطفيًّا (مثل حفلات الزفاف والجنائز) لأنهم يمتصون مشاعر من حولهم مثل الإسفنج، ثم يشعرون بالإرهاق.

قد يكون من الصعب أيضًا على المتعاطفين الاسترخاء إذا كانوا يحملون مشاعر الآخرين باستمرار، وقد يعانون من مشاكل في النوم والحفاظ على صحتهم النفسية إذا لم يجدوا طريقة لموازنة المدخلات الخارجية التي يتلقونها باستمرار.

وقد يكون هناك أشخاص غير مرتاحين لمدى سهولة قراءتك لهم؛ فليس كلّ الناس يرضى بأن يكون كتابًا مفتوحًا، وعلى الرغم من أنك تعتقد أنك تحاول المساعدة فقط، فقد يجد البعض رؤيتك في مشاعرهم وعواطفهم غير مرحب بها.

ينصح المتخصّصون بمعرفة متى وكيف يمكن بناء الجدران الشخصية (غيتي)

كيف تحمي نفسك؟

إذا كنت تتعامل مع وصف التعاطف، وإذا وجدت نفسك تتعامل باستمرار مع مشاعر الآخرين، فمن المهم أن تتعلم كيفية حماية نفسك وفصل نفسك عن العالم الخارجي حتى تتمكن من التنفس والشفاء.

ابحث عن وقت لنفسك

قد يعني هذا إيجاد وقت للابتعاد عن نفسك في الطبيعة، حيث لا تتعرض لمشاعر أو ضغوط أي شخص آخر، وقد يعني ذلك العثور على موسيقى أو روتين تأمّل يمكن أن يساعدك على إعادة ضبط مركزك وتأسيسه مرة أخرى.

ينصح المتخصصون النفسيون بمعرفة متى وكيف يمكن بناء الجدران الشخصية، حتى لا يمتص المتعاطف دائمًا مشاعر من حوله بسهولة.

لكن ذلك ليس سهلًا؛ إذ من المحتمل أن لا يكون إنشاء الحدود أمرًا طبيعيًّا للمتعاطفين الذين لديهم دافع للمساعدة، لكن إنشاء حدود صحية أمر ضروري للصحة النفسية.

ينصح المتخصصون النفسيون بالبدء في ممارسة التأمل، ويمكن أن تتعلم أفضل طريقة لذلك من خلال تركيز عقلك واستبعاد المشتّتات الخارجية، ويمكنك البدء في تعزيز قدرتك على فعل ذلك عندما تصبح المدخلات العاطفية التي تتلقاها من الآخرين كبيرة جدًّا.

بعض الأشخاص من الأفضل لك الابتعاد عنهم (أرشيفية)

كن انتقائيًّا

من المحتمل أيضًا أن تتعلم بمرور الوقت أن هناك أشخاصًا معيّنين من الأفضل لك إبعاد نفسك عنهم.

ونظرًا إلى أن التعاطف يمكن أن يمتص مشاعر الآخرين، فإن قضاء الكثير من الوقت حول “الشخصيات السامة” يمكن أن يجعلك تسمّم نفسك من الداخل ثم الخارج.

هناك بعض الأشخاص الذين لا يمكنك مساعدتهم، وبعض الأشخاص من الأفضل لك الابتعاد عنهم. إن إدراك ذلك واحترام حدودك من أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على صحتك العقلية وعافيتك.

لا يعد طلب المساعدة من متخصص فكرة سيئة. إذا وجدت نفسك تشعر بالإرهاق المستمر من المشاعر التي تشعر بها، فقد تحتاج إلى تطوير بعض الأدوات لمساعدتك على تعلم كيفية الاستفادة من قدراتك في التعاطف عندما يكون لديك النطاق الترددي العاطفي لدعم ورعاية من هم في أمس الحاجة إلى ذلك.