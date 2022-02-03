ماذا تأكل قبل النوم إذا كنت جائعًا؟ 6 أطعمة صحية تناسبك

نشر موقع “هاف بوست” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن أهمّ 5 وجبات طعام صحية وخفيفة يمكن تناولها قبل النوم، وذلك نقلًا عن خبراء تغذية.

وقال الموقع إنه إذا أردت أن تحافظ على صحة جيدة، فيجب التخلي عن الأكل قبل النوم، لكن هذا أمر صعب المنال، فأغلب الناس يجوع قبل أن يأوي إلى الفراش.

ورشح خبراء التغذية الأطعمة الخمسة التالية:

الجوز (عين الجمل)

تقول مختصّة التغذية تريسي لوكوود بيكرمان إن قرقرة المعدة في الليل تعني أن جسمك يخبرك بأنه بحاجة إلى سعرات حرارية ومواد مغذية، لذلك فعليك تناول طعام حتى لا تكون هناك تداعيات على صحتك لاحقًا.

وأشارت إلى أن للجوز قيمة غذائية عالية، حيث إنه يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين والدهون الصحية، ويساعد على درء أمراض مثل النوع الثاني من السكري.

الموز

إلى جانب طعمه اللذيذ، يساعدك الموز على سرعة النوم، حيث إنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يرخي العضلات، وفيه أيضا التربتوفان المنخفض المستوى الذي يساعد على نوم هانئ.

ولكن المختصّة بالتغذية حذّرت من الإكثار منه، لأن كل موزة تحتوي على ما يقدر بـ15 غراما من السكر وهذا يعني أن الإكثار منه يمكن أن يعرقل عملية النوم.

المكسرات بالشوكولاتة

تقول بيكرمان “لنكن صريحين مع أنفسنا، جميعنا يرغب في شيء حلو المذاق قبل النوم والحل يكمن في المكسرات المغطاة بالشوكولاته، فهي تساعد على سدّ الجوع”.

وهي تنصح بتناول المكسرات التي تحتوي على الشوكولاتة الداكنة، مع الاهتمام بالكمية المناسبة؛ حيث إنه لا مجال للإكثار منها.

أحد التحذيرات هنا هو أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مادة الكافيين؛ فقطعة واحدة بها ما بين 70% و85% من الشوكولاتة الداكنة الصلبة تحتوي على حوالي 80 ملليغراما، وهي كمية كبيرة وقريبة من كمية الكافيين الموجودة في كوب القهوة الذي يحتوي على حوالي 100 ملليغرام.

الزبادي اليوناني مع اللوز والتوت

إذا كنت مستعدا لبذل مزيد من الجهد (ونعني بذلك خلط عدد قليل من الأطعمة معًا)، توصي مختصّة التغذية آبي فيشيل بالزبادي اليوناني مع اللوز والتوت.

وتعد هذه الوصفة مثالية لأنها توازن بين البروتين والكربوهيدرات والدهون، فالكربوهيدرات موجودة في التوت واللبن والبروتين في الزبادي والدهون في اللوز.

هذا الأمر، بحسب المختصّة، يساعد على الحفاظ على توازن السكر في الدم ويمنع جسمك من الاستيقاظ أثناء الليل بسبب الحاجة إلى الجلوكوز.

كعكة الأرز وزبدة الفول السوداني

تعد هذه الكعكعة وجبة خفيفة أخرى رائعة قبل النوم، حيث إن زبدة الفول السوداني تحتوي على البروتين والدهون الصحية، كما تحتوي كعكة الأرز على الكربوهيدرات، وهو ما يعني تحقيق معادلة التوازن كما في الصنف السابق.

وكما ذكر سابقًا، فإن هذا الثلاثي رائع للحفاظ على توازن السكر في الدم طوال الليل. ولكن ابذل قصارى جهدك لتخطي خيارات زبدة الفول السوداني السكرية.

الفطر المجفف

ربما لا تجد هذه الأشياء في منزلك، لكن هناك أنواعا من الفطر ولا سيما شيتاكي وهو أحد أفضل مصادر فيتامين “د” النباتي، وهو يساعد على الراحة أثناء الليل.

وقالت بيكرمان إن فطر شيتاكي سهل التحضير ويمكن الحصول عليه بسرعة.