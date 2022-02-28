دراسة: زيادة عدد ساعات النوم يساعد على إنقاص الوزن (فيديو)

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن أخذ قسط كاف من النوم يساعد في إنقاص الوزن. وقد أجرت الدراسة مجموعة من الباحثات الأمريكيات ونشرت بدورية (غاما إنترنال ميديسن).

وذكرت الدراسة أنه إضافة إلى الأساليب الشائعة كالتزام الحميات الغذائية وممارسة الرياضة، اتضح أن المشاركات في الدراسة من اللاتي اعتدن النوم لفترات أطول تمكنّ من تقليص كمية السعرات الحرارية التي يتناولنها يوميًا.

بيد أن الخبراء لم يقللوا من أهمية الأساليب الأخرى لمعالجة السمنة، وخلص باحثون في وقت سابق إلى أن قلة النوم تقلل الشعور بالشبع وهو ما يؤدي لنوبات جوع شديدة تزيد خطر البدانة والإصابة بالسكري من النوع الثاني.

كما وجد باحثون من جامعتي شيكاغو وويسكونسن أن المشاركين في الدراسة استهلكوا 270 سعرًا حراريًا أقل خلال أسبوعين في حال نومهم ساعة واحدة على الأقل أكثر من المعتاد.

وشملت الدراسة على وجه التحديد بالغين تتراوح أعمارهم بين العشرين والأربعين عامًا ينامون حوالي ست ساعات أو أقل في اليوم، وممن تم تصنيفهم على أنهم يعانون من زيادة الوزن.

وفسّر الباحثون أن الاقتراب من عدد ساعات النوم الموصى به طريقة فعالة لتقليل الجوع وتحفيز عادات الأكل الصحية، إذ يؤثر النوم على هرمونات المخ التي تسبب الإحساس بالجوع ما يؤدي إلى استهلاك السعرات الحرارية بشكل أقل.