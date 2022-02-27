خبير لقاحات يصف ظهور حالة جديدة لشلل الأطفال في أفريقيا بالانتكاسة.. وهكذا يمكن التخلص منه (فيديو)

قال خبير اللقاحات والأستاذ بجامعة ميشيغان البروفيسور علي فطوم، إن رصد حالة جديدة مصابة بشلل الأطفال في أفريقيا يُعد انتكاسة للقارة السمراء.

وأوضح فطوم في حوار مع برنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر أن “هناك محاولات قائمة منذ ثمانينيات القرن الماضي للقضاء على فيروس شلل الأطفال بشكل نهائي، وبالفعل تم إعلان القارة خالية من جميع أشكال شلل الأطفال البري في عام 2020 بنسبة 100%، ولكن ظهور هذه الحالة يُعد انتكاسة للقارة السمراء”.

وأضاف أنه لطالما كان “شلل الأطفال أحد أكثر الأمراض المرعبة في تاريخ البشرية، لكن يمكن الوقاية منه عن طريق التلقيح”.

وتابع “نحن قريبون جدًا من القضاء على شلل الأطفال في العالم ونرى نهاية للمأساة التي يمكن أن يسببها هذا الفيروس، لكن الخطوة الأخيرة أثبتت أن الأمر ليس سهلًا”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن السلطات الصحية في مالاوي رصدت إصابة طفلة بشلل الأطفال بالعاصمة ليلونجوي، وهي أول حالة مكتشفة للفيروس في أفريقيا منذ أكثر من 5 أعوام.

وذكرت المنظمة في بيان أن التحليل المعملي أظهر أن السلالة المكتشفة في مالاوي مرتبطة بتلك الموجودة في باكستان حيث لا يزال المرض منتشرًا.

وأضافت “نظرًا لأنها حالة وافدة من باكستان، فإن هذا الرصد لا يؤثر على حالة منطقة أفريقيا الخالية من فيروس شلل الأطفال”.

وتعمل السلطات المالاوية الآن على احتواء أي انتشار محتمل عن طريق تعزيز التحصين، وعلى الرغم من أنه لا يوجد علاج لهذا الفيروس فإن اللقاح المضاد يحمي الأطفال مدى الحياة.

وتم تأكيد إصابة الحالة بعد إجراء فحوص على عينات من الطفلة المصابة بالشلل، وفق المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

ويصيب شلل الأطفال عادة الأطفال دون سن الخامسة، ويتسبب أحيانًا في شلل لا يمكن علاجه، كما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في حالة تأثر عضلات التنفس.