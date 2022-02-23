مدير قطر جينوم لـ”مع الحكيم”: علاج الإيدز الجديد يفتح الباب لعلاج أعداد أكبر من المرضى (فيديو)

قال مدير قطر جينوم الدكتور سعيد إسماعيل إن العلاج الجديد للإيدز “قد يجعل العلاج متاحا لعدد أكبر من المرضى”.

وأوضح إسماعيل، المتخصص في الوراثة الجزيئية، في لقاء مع برنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر أنه “تمت الاستعانة بدم الحبل السري للمرة الأولى في هذا الأسلوب العلاجي الجديد”.

وأضاف الدكتور سعيد، الحاصل على شهادة الدكتوراة في علم الجينات من جامعة أكسفورد، أن هذا الإعلان يعد انفراجة كبيرة على طريق علاج هذا المرض، خاصةً أنه يفتح الباب أمام علاج مرض الإيدز دون استخدام “نخاع العظم”.

ويعد استخدام نخاع العظم عمليةً شديدة الخطورة، يتم خلالها تدمير خلايا نخاع العظم لدى الشخص بالإشعاع أو العلاج الكيميائي، ثم يتم استبدالها.

وجاء تعليق مدير قطر جينوم بعد إعلان فريق من العلماء الأمريكيين عن نجاح علاج جديد لمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” وشفاء امرأة من أصول عرقية مختلطة لتصبح أول سيدة وثالث شخص على الإطلاق يتم علاجه من الإيدز.

واستخدم الفريق طريقة حديثة في علاج هذه السيدة بزراعة خلايا جذعية تتضمن دما من الحبل السري.

ويقول الباحثون إن دم الحبل السري يحتوي على نطاق واسع أكثر من الخلايا الجذعية عند البالغين والمستخدمة عادةً في عمليات زرع نخاع العظام.

وقدم الباحثون بعض تفاصيل الحالة الجديدة في مؤتمر الفيروسات والعدوى في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية وهو مؤتمر سنوي عقد هذا العام عن بعد عبر الانترنت بسبب وباء كورونا.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع وفاة العالم لوك مونتانيي الحائز على جائزة نوبل للطب تقديراً لاكتشافه فيروس الإيدز، الأسبوع الماضي عن 89 عاماً قرب العاصمة الفرنسية باريس.