ملوث ببكتيريا “سالمونيلا”.. السعودية وعُمان والأردن تسحب حليب أطفال من الأسواق

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الإثنين، من 3 منتجات لحليب الأطفال المجفف من إنتاج شركة (أبوت – Abbott) في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي (إليكير جي آر ELECARE JR) و(إليكير ELECARE) و(سيميلاك هيومن ميلك فورتيفير SIMILAC HUMAN MILK FORTIFIER)، وذلك بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا (كورونوباكتير ساكازاكي) و(سالمونيلا نيوبورت).

ونشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي جدولا توضيحيا للمنتجات المتأثرة يضم أسماءها وأرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية والأرقام التعريفية لها “الباركود”.

#الغذاء_والدواء تحذّر من حليب الأطفال (SIMILAC HUMAN MILK FORTIFIER) و (ELECARE ) و (ELECARE JR) من العلامة التجارية "أبوت" (Abbott) لاحتمالية تلوث المنتجات ببكتيريا السالمونيلا وبكتيريا الكرونوباكتر.https://t.co/wsD0fc4Mua pic.twitter.com/XLfu8Yv4Il — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 21, 2022

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة العربية السعودية والجهات المختصة لمتابعة عدم دخول المنتجات المشتبه بتلوثها إلى الأسواق المحلية وسحب المنتجات المعروضة منها.

وأوضحت الهيئة أن الأغذية الملوثة ببكتيريا السالمونيلا في أغلب الحالات تسبب الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال، في حين أن بكتيريا كورونوباكتر التي توجد بشكل شائع في البيئة يمكن أن تسبب حالات الإسهال والتهابات المسالك البولية لدى الأشخاص من جميع الأعمار.

وأفاد البيان بأن العدوى قد تشكل خطورة لدى الأطفال الرضع، لذلك من المهم اتباع التعليمات الخاصة بالإعداد والتعامل والتخزين المناسب لتحضير حليب الأطفال.

وأوصت هيئة الغذاء والدواء المستهلكين بتجنب استخدام هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها، حفاظا على صحة أطفالهم.

السلطنة تنبّه

من جهتها، نبّهت وزارة الصحة في سلطنة عمان إلى المنتجات نفسها، وقالت إنها تلقت إشعارا من الشركة المنتجة.

وأفادت بأن الحليب يُصرف بوصفة طبية فقط، وأنه يُستخدم في التحكم الغذائي لحالات سوء هضم البروتين وسوء الامتصاص والحساسية الغذائية الشديدة، واضطراب الجهاز الهضمي.

وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى أنها سحبت المنتجات من الأسواق ودعت العُمانيين إلى التوقف عن استخدامه.

كما بدأت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة في ضوء التحذير الذي أصدرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال المدير العام للمؤسسة نزار مهيدات، إن حليب الأطفال (سيميلاك إليمنتون) منتج غير مسجل لدى المؤسسة، ويتم تصنيعه على نفس خط الإنتاج للمنتجات المسجلة في السوق الأردنية.

الغذاء والدواء: تسحب تشغيلات معينة من منتجي حليب

Similac total comfort و Similac elecare

احترازيًا من الأسواق وتدعو لوقف استخدامها لعرض المزيد:https://t.co/AKJnhQ59fe pic.twitter.com/13CWwP26OD — المؤسسة العامة للغذاء والدواء (@Jordan_FDA) February 21, 2022

وأضاف أن الإجراءات شملت إيقاف بيعه في الصيدليات والمستودعات وكافة أماكن توزيعها، بالإضافة إلى سحب التشغيلات المستوردة للسوق الأردنية من منتجي الحليب لحين إعادة فحصها ووصول تقرير التحقق النهائي من الشركة الصانعة والجهات الصحية.