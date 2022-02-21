3 أخطاء تمنعك من إنقاص الوزن.. هذا ما عليك تجنبه

تعد عملية التخلص من الوزن الزائد مرهقة وصعبة للغاية، وتستغرق بالفعل وقتا طويلا للغاية، وإن كان الشخص المعني صاحب همة ضعيفة أو ليس لديه دافع كبير فقد يصاب بخيبة أمل في حال لم يرى تطورا واضحا في عملية خسارة الوزن.

وتحدث 4 خبراء لموقع (شي فايندز) الصحي عن أخطاء شائعة يقوم بها الأشخاص عند محاولتهم إنقاص الوزن عبر التمارين الرياضية والالتزام بالنظام الصحي. وعلى الرغم من سهولة تنفيذ هذه الأخطاء، إلا أنه لا يزال من الممكن تجنبها.

وهناك 3 أخطاء بارزة وهي:

أولا: تجاهل الوجبات

من الأخطاء الشائعة لمن يعاني من السمنة، إهمال وجبات طعام معينة في عملية التخلص من هذا الوزن، فإذا منعت الطعام عن جسمك وحرمته من الحصول على الأغذية المهمة، التي تحتوي الفيتامينات والمعادن المطلوبة، فلا يمكن إنقاص الوزن بشكل صحي.

ويرى الخبراء أن تخطي الوجبات مثل وجبة الإفطار قد يؤدي في بعض الحالات إلى نتائج عكسية خلال رحلة التخلص من الوزن.

ويتحدث الخبراء عن النتيجة الأكثر سلبية وهي فقدان الوزن على المدى القصير، حيث يعود الشخص إلى تناول ما كان يحرم نفسه منه في السابق فيقضي على كل إنجازاته.

وقال الخبراء يجب أن تكون مرحلة فقدان الوزن صحية وتتناسب مع نمط الحياة، على أن يكون الأمر مستمرا وليس لمرة واحدة.

ثانيا: تقليل السعرات الحرارية بشكل مبالغ به

يعد حساب السعرات الحرارية أمر ضروري لمعرفة كم استهلاك الشخص من العناصر الغذائية خلال فترة معينة، وعلى الرغم من أن هذا الأمر يساعد في إنقاص الوزن، لكن كثيرين يبالغون فيه.

ويرى خبراء التغذية مفعولا عكسيا للمبالغة في تقليل السعرات الحرارية اليومية، حيث أن تقييدها بشكل كبير سيساهم بإبطاء عملية التمثيل الغذائي ومقاومة فقدان الوزن، ما يعني دخول الجسم في وضع الجوع والمحافظة على الدهون.

وتقول خبير التغذية كيمبيرلي مارش إن إحدى الطرق لتهدئة عقلك بشأن السعرات الحرارية هي التوقف عن شرب “السعرات الحرارية الفارغة” مثل المشروبات التي تحتوي على السكر (مثل المشروبات الغازية والكحول) وبدلاً من ذلك، اشرب الشاي الأسود والقهوة والماء. وتقول أيضا إن اتباع نظام غذائي شديد التقييد غالبا ما يكون “غير واقعي على المدى الطويل وسيستغرق وقتًا”.

ويعد أفضل نظام غذائي هو النظام الذي يمكنك الالتزام به.

ثالثا: الاستسلام

تعد خسارة الوزن عملية طويلة الأمد، وقد يكسل البعض ويتوقف عن التمارين الرياضية، إن لم يلمسوا تغييرا واضحا في جسمهم.

ويقول الخبراء إن الحل لذلك هو الاستمرار بوتيرة بطيئة وثابتة، وأن يضع الشخص هدفا واقعيا في إنقاص الوزن.

وللتأخر في عملية إنقاص الوزن أسباب عديدة، منها عدم تأقلم الجسم مع الوضع الجديد من تمارين رياضية ونظام غذائي صحي.

وتقول الخبيرة فيكتوريا غلاس إنه لإنقاص الوزن بشكل فعال “عليك تكوين علاقة صحية مع جسمك وطعامك، وتعامل مع أخصائي إذا كنت ترغب في الحفاظ على التغييرات الإيجابية مع مرور الوقت”.