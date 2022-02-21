فوائد جديدة للقهوة على صحة القلب عند التقدم في العمر (فيديو)‎‎

كشفت دراسة حديثة أن تناول ما يصل إلى 3 حصص من القهوة يوميًّا له تأثير مفيد على صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من معدل إجمالي الوفيات وكذلك خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأكد الباحثون في الدراسة التي أجرتها جامعة بودابست سيميلويس بالمجر وجامعة كوين ماري في لندن ونشرتها مجلة أمراض القلب الوقائية أن استهلاك القهوة باعتدال كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفيات الإجمالية بنسبة 12%، وبنسبة 17% في الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتبط تناول نصف فنجان إلى 3 فناجين من القهوة بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21%.

وتعد هذه أكبر دراسة ركزت على تأثيرات استهلاك القهوة على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت مؤلفة الدراسة الدكتورة جوديت سيمون، من مركز القلب والأوعية الدموية في جامعة سيميلويس بودابست، بالمجر: أن “هذه هي أكبر دراسة لتقييم التأثيرات القلبية الوعائية لاستهلاك القهوة بانتظام في مجتمع لم يتم تشخيصه بأمراض القلب”.

وتابعت: “تشير نتائجنا إلى أن استهلاك القهوة المنتظم آمن، حيث إن تناول كميات كبيرة من القهوة يوميًّا لم يكن مرتبطًا بنتائج عكسية على القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بعد متابعة استمرت من 10 إلى 15 عامًا”.

وعلى الرغم من أن القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، فلا يُعرف الكثير عن التأثير الطويل المدى لشربها المنتظم على صحة القلب والأوعية الدموية.

لذا فقد حققت هذه الدراسة في العلاقة بين تناول القهوة المعتاد والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة، وكانت النتائج أنه مقارنة بالمشاركين الذين لم يشربوا القهوة بانتظام، فإن المستهلكين اليوميين يتمتعون بقلوب صحية تعمل بشكل أفضل، وكان هذا متسقًا مع عكس الآثار الضارة للشيخوخة على القلب، وفقا لمؤلفي الدراسة.