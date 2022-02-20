7 فوائد للإقلاع عن تناول الشوكولاتة.. تعرّف إليها

يأكل الأمريكيون في المتوسط ما يقرب من 5 كيلوغرامات للشخص من الشوكولاتة سنويًا، ويحتلون المرتبة التاسعة لأكبر 10 مستهلكين لها في العالم، وفي سويسرا يستهلك كل شخص نحو 10 كيلوغرامات من الشوكولاتة سنويًا.

وعلى الرغم من أن الشوكولاتة لذيذة، فقد اتضح أن بعض أنواعها قد يكون له أثر سلبي على الصحة، وقد يكون للداكنة منها فوائد صحية عند تناولها باعتدال، ولكن الأنواع الأخرى مثل البيضاء وبالحليب يمكن أن تكون مليئة بالدهون والسكر المضاف.

أوضحت اختصاصية التغذية دانييل ماكافوي لموقع (إيت ذيس) المتخصص في التغذية أنه “للحصول على أقصى قدر للفوائد الصحية من الكاكاو، عليك اختيار شوكولاتة داكنة بنسبة 70% أو أعلى”.

وأضافت ماكافوي أن نسبة الكاكاو تخبرك أيضًا بنسبة السكر، على سبيل المثال، إذا تم تصنيف الشوكولاتة على أنها “50%” فهذا يعني أنها مصنوعة من 50% كاكاو و50% سكر ومنتجات ألبان، ولكن حتى الشوكولاتة الداكنة الصحية يجب عدم الإفراط في تناولها.

إذا كنت تشعر أن عاداتك في تناول الشوكولاتة تؤثر سلبًا على صحتك، فقد تساعدك هذه المعلومات على الاستغناء عنها وقد يكون التخلص منها أمرًا صعبًا في البداية، لكنه يكون مفيدًا لعقلك وجسمك.

تقلبات مزاجية أقل

عندما نتوقف عن تناول الشوكولاتة، فإننا نتوقف أيضًا عن السكر الذي يمكن أن يكون له تأثير على الحالة المزاجية.

يوضح اختصاصي التغذية جاي كوين لموقع (إيت ذيس) “عندما تتخلص من السكر من نظامك الغذائي، فإنك تتخلص من أحد الأسباب الرئيسة لتقلب المزاج”.

وأفاد بأن السكر مادة سامة يمكن أن تستنفد الطاقة بينما تُلحق الضرر أيضًا بمستويات السكر في الدم.

دراسة تؤكد أن الرجال أكثر حساسية وشعورًا بالتقلبات المزاجية من النساء (Shutterstock)

تفقد الوزن

إذا كنت تواجه صعوبة في الوصول إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن، فيمكن أن يساعد التخلص من الشوكولاتة من نظامك الغذائي -حتى لو كان ذلك لمدة شهر فقط- في تقليل السعرات الحرارية والسكر مما قد يؤدي بعد ذلك إلى فقدان الوزن.

قال كوين “نظرًا لأن السكريات المضافة غالبًا ما تكون مخبأة في الأطعمة والمشروبات وخاصة في الشوكولاتة، فقد يكون من الصعب تتبّع كمية السكر التي تتناولها كل يوم”.

وأضاف الاختصاصي أن التقليل من السكريات المضافة يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن وتحسين صحتك.

حرقة أقل

كشف بحث أن نحو ثلث الأمريكيين يعانون من ارتداد الحمض أسبوعيًا، وعندما نفكر في الحموضة المعوية أو الارتجاع الحمضي، قد تتبادر إلى الذهن صور صلصة الطماطم والأطعمة المقلية، لكن الشوكولاتة سبب أيضًا.

وقالت ماكافوي إن الشوكولاتة غذاء حمضي يمكن أن تسبب أو تفاقم أعراض حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض، وكلما كانت أكثر حلاوة زاد الاحتمال.

يساعدك التقليل من السكريات المضافة على إنقاص الوزن وتحسين صحتك (أرشيفية)

نوم أفضل

إذا كنت تتناول الشوكولاتة في وقت متأخر من اليوم، فقد تجد صعوبة في النوم ليلًا، لأن الشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين ويمكنها تحفيز نشاطك.

وأشارت ماكافوي إلى أن الكافيين لا بأس به عندما يتم تناوله باعتدال، ولكن إذا كنت شخصًا يشرب القهوة في الصباح فإن تناول الشوكولاتة في فترة ما بعد الظهر أو المساء قد يزعج نومك.

وأضافت ماكافوي “يمكن أن يساهم الكافيين أيضًا في القلق، لذا فإن تقليل الكمية التي تتناولها يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من الاسترخاء”.

الوعي العاطفي

من خلال تجنب الشوكولاتة لمدة شهر، قد تنمّي وعيًا عاطفيًا متزايدًا يمكن أن يساعد في تحسين الأكل اليقظ.

قالت طبيبة السمنة والتمثيل الغذائي سيلفيا غونسان بولي لموقع (إيت ذيس) الأمريكي إن “تناول الشوكولاتة قد يكون وسيلة سهلة لتهدئة المشاعر غير المريحة”.

وأضافت “عندما تركت الشوكولاتة لمدة شهر، اضطررت إلى الإحساس بمشاعري، وساعد هذا الوعي العاطفي في تحسين الأكل الواعي”.

قالت الدكتورة بولي أيضًا إنها “شعرت بتواصل ووضوح أكبر” عندما لم تكن تستخدم الطعام “لتهدئة مشاعرها”.

وأشارت إلى أنه النمط الشائع عند الأشخاص الذين يعانون مع الأكل العاطفي.

الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض الكبد غير الدهنية (غيتي)

مرض الكبد الدهني

تحتوي قطعة واحدة فقط من شوكولاتة الحليب على 24 جرامًا من السكر، وينصح خبراء التغذية بأكل واحدة مرتين في الأسبوع وهذا ما يقرب من 200 جرام من السكر المضاف من الشوكولاتة فقط كل شهر.

وكشفت دراسة بحثية أجريت عام 2018، أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تعرّضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض الكبد غير الدهنية.

ومن خلال تقليل تناول الشوكولاتة، يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بهذا المرض مع تقليل خطر الإصابة بكل من مرض السكري والسمنة على طول الطريق.

أمراض القلب والأوعية الدموية

في دراسة أجرتها (جاما إنترنال ميدسين) عام 2014، وجد باحثون أن هناك علاقة مباشرة بين تناول السكر المضاف وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن خلال تغيير عادتك بتناول الشوكولاتة ببدائل صحية مثل الفواكه والمكسرات الطبيعية، قد يقل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.