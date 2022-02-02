مع الحكيم.. هكذا تسبب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية في وفاة أكثر من مليون شخص (فيديو)

كشف تقرير -رصده برنامج مع الحكيم- عن وفاة أكثر من مليون و200 ألف شخص حول العالم منذ عام 2019، بسبب تزايد قدرة البكتيريا على المقاومة نتيجة سوء استخدام المضادات الحيوية في العلاج.

وحذرت دراسة جديدة من تنامي خطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، وأفادت تقارير بأن الدول الفقيرة هي الأكثر عرضة لظاهرة مقاومة الأمراض.

وأوضحت الدراسة أن الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية لعلاج أنواع بسيطة من العدوى في السنوات الأخيرة، قلل من فاعليتها أمام أنواع العدوى الخطيرة.

وأدى الإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى زيادة عدد الجراثيم المقاومة للأدوية، وهذا ما جعل الناس يموتون من عدوى اعتيادية كانت من قبل قابلة للعلاج، لأن البكتيريا المسببة لها أصبحت الآن قادرة على مقاومة العقاقير.

جدير بالذكر أن حصيلة الوفيات بسبب المضادات الحيوية في سنة واحدة تفوق حصيلة وفيات مرضين خطيرين مثل الإيدز والملاريا التي لا تتجاوز المليون ونصف المليون وفاة.

وتُعد مقاومة المضادات الحيوية من أكثر المشاكل الصحية إلحاحًا في العالم، حيث إن بعض الأدوية التي اعتادت أن تكون علاجات قياسية للعدوى البكتيرية أصبحت الآن أقل فاعلية أو لا تعمل على الإطلاق.

كما يُعد الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها من العوامل الرئيسية التي تسهم في مقاومة تلك المضادات، ويمارس كل من الأطباء والمستشفيات دورًا في ضمان الاستخدام السليم للأدوية وتقليل تطور مقاومة المضادات الحيوية.

ما الذي يسبب مقاومة المضادات الحيوية؟

يمكن لأي بكتيريا تعيش على العلاج بالمضادات الحيوية أن تتكاثر وتمرر خصائصها المقاومة للأدوية إلى بكتيريا أخرى، كما لو كانت تمرر السر لمساعدة بعضها بعضًا على البقاء على قيد الحياة.

ويؤدي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى تعزيز المقاومة، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن ما يصل إلى ثلث أو نصف استخدام المضادات الحيوية في البشر غير ضروري أو غير مناسب.

أنواع العدوى الفيروسية التي لا تستفيد من العلاج بالمضادات الحيوية

البرد.

الإنفلونزا.

الالتهاب الشعبي.

معظم حالات السعال.

بعض التهابات الأذن.

بعض التهابات الجيوب الأنفية.

إنفلونزا المعدة.

ما أثر تناول المضادات الحيوية لعلاج العدوى الفيروسية؟

لن يعالج العدوى.

لن تمنع الآخرين من الإصابة بالمرض.

لن يساعدك أنت أو طفلك على الشعور بالتحسن.

يسبب آثارا جانبية ضارة وغير ضرورية.

يعزز مقاومة المضادات الحيوية.

العواقب الأخرى للعدوى المقاومة للأدوية

الإصابة بمرض أكثر خطورة.

دخول المستشفى بشكل متكرر أو أطول.

المزيد من زيارات الطبيب.

تناول علاجات أكثر تكلفة.

لذا يجب دائمًا استخدام المضادات الحيوية على النحو الذي يحدده الطبيب فقط، وتناول الجرعة اليومية الموصوفة، وإكمال دورة العلاج بأكملها، وعدم تناول بقايا المضادات الحيوية لمرض لاحق أو الموصوفة لشخص آخر.