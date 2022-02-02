إليك أفضل طريقة للتغلب على الرغبة في تناول السكريات

يقول خبراء التغذية إن أفضل مشروب يجعلك تتغلب على الرغبة الشديدة في تناول السكر ويحافظ على رطوبة جسمك ويمنحك جرعة من السكريات الطبيعية، وهو كوب من الماء بالفواكه.

يعتبر خبراء التغذية أن من المحبط متابعة نظام غذائي صحي ثم الشعور برغبة شديدة لا تقاوم في تناول السكر.

ووفقًا لعدد من خبراء التغذية، فإن أحد أفضل المشروبات التي يمكنك الالتزام بها هو الماء المليء بالفواكه.

لماذا نتوق للسكر؟

عند اختيار الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في القضاء على الرغبة الشديدة في تناول السكر، من المهم أن تفهم أولاً مصدرها.

أولاً، إن تناول الكثير من السكر المضاف سيجعلك على الأرجح تريد المزيد، هذا لأن دماغك يسجل الأطعمة الغنية بالسكر على أنها ممتعة، مما يجعلك تتوق بشكل طبيعي إلى المزيد.

ووفقًا لاختصاصي التغذية ديفيد بريندان فإن سببًا شائعًا آخر وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر يتعلق بعدم شرب كمية كافية من الماء.

ويقول بريندان: “عندما يشتهي جسمك الأطعمة النشوية والكربوهيدرات، غالبًا ما يعني ذلك أنك تعاني من الجفاف أيضًا”.

الماء بالفاكهة

يمكن أن تساعد المياه المليئة بالفاكهة في الرغبة الشديدة في تناول السكر بعدة طرق.

تقول المتخصصة تريستا بيست إن الفاكهة تحتوي على سكر طبيعي يمكن أن يساعد في تلبية الحاجة إلى السكريات دون تناول السكريات المضافة.

وتضيف أن شرب الكثير من الماء بعد نقع الفواكه يمكن أن يساعد.

ويقول بريندان إن “ترطيب جسم البالغين بشكل صحيح، يُظهر لديهم انخفاض في الشهية، وانخفاض حاد في تناول السكريات، ما يظهر على مستوى محيط الخصر”.

الوجبات الجاهزة

إذا كنت مهتمًا بتجربة المياه المليئة بالفاكهة، فيمكنك استخدام أي من الفاكهة المفضلة لديك، فيما يساعد الليمون والنعناع من التخلص من السموم في الجسم.

وقد ينجح الأمر بشكل أفضل إذا ملأت إبريقا كبيرا بالماء وأضفت الفاكهة ووضعه في الثلاجة قليلًا.