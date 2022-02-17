يحمي من كورونا والإنفلونزا وأمراض أخرى.. مودرنا تتطلع لطرح “اللقاح الشامل”

قال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا الأمريكية إنه قد يكون هناك لقاح تعزيزي خاص بمتحور أوميكرون بحلول أغسطس/آب القادم.

ولا تزال الشركة تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان هذا اللقاح سيوفر حماية أفضل مقارنة بجرعة جديدة من اللقاح الحالي.

وبدأت مودرنا الشهر الماضي التجارب السريرية لجرعة معززة مصممة خصيصا لاستهداف أوميكرون، لكن النتائج الأولية من الدراسات التي أجريت على القرود تظهر أن اللقاح الخاص بأوميكرون قد لا يوفر حماية أقوى من جرعة جديدة من اللقاح الحالي.

وقال رئيس مودرنا التنفيذي ستيفان بانسيل في مقابلة مع رويترز إن الشركة تهدف إلى إعداد لقاح معزز بحلول أغسطس/ آب، وذلك قبل فصل الخريف المقبل الذي قال إن مزيدا من الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر قد يحتاجون إلى لقاح فيه.

وقال “نعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى جرعة معززة. لا أعرف حتى الآن هل ستكون من اللقاح الحالي أو لقاح خاصّ بأوميكرون أو مزيج منهما”.

وقال إن القرار سيُتَّخذ خلال الأشهر المقبلة عندما تكون بيانات التجارب السريرية متاحة.

كما أكد بانسيل أن مودرنا سيكون جاهزا لديها بحلول أغسطس من العام القادم ما تسميه “اللقاح الشامل” الذي يحمي في وقت واحد من كوفيد-19 والإنفلونزا وأمراض أخرى تؤثر في الجهاز التنفسي.

وأظهرت إحصاءات أن أكثر من 414.9 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 6 ملايين و210 آلاف.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.