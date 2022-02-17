الأمر ليس صعبا كما تظن.. هذه الطريقة تساعدك في التخلص من دهون البطن

تمتلئ الدهون الحشوية بين أعضاء البطن، بما في ذلك المعدة والكبد والكلى، وتعد من الدهون العنيدة، لكن خبيرة تغذية تقدّم “حلًا سريعًا” للمساعدة في التخلّص منها.

وتنصح أخصائية الغدد الصماء الدكتورة راسا كازلاوسكايت بالتخلّص من تناول السكريات، ومحاولة الإكثار من تناول الألياف.

وتقول إنه من المهم “التخلّص من المشروبات السكرية، حيث أن السكّر يزيد من دهون البطن، فيما تقلل الألياف من دهون البطن”.

والمشروبات السكرية ليست مقتصرة على المشروبات الغازية أو الصناعية، حيث أنها تشمل عصائر الفاكهة أيضًا.

وقالت إنه “عندما تقوم بعصر الفاكهة فإنك تزيل الألياف وتترك السكّر النقي، لذا فإن أحد الحلول السريعة هو التخلّص من المشروبات السكرية”.

ما هي الألياف؟

تقول مؤسسة التغذية البريطانية إن “الألياف هي نوع من الكربوهيدرات لا يستطيع الجسم تكسيرها، حيث أنها تمر عبر أمعائنا إلى الأمعاء الغليظة أو القولون. العنصر الذي يعمل على فتح البطن موجود بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية، مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والفواكه والخضروات”.

وأوضحت كازلاوسكايت أن هناك “العديد من الأشياء التي قد تحتاج إلى تحسينها لفقدان دهون البطن”.

وبمجرد التخلّص من المشروبات السكرية، والتي يفضّل استبدالها بالماء، وزيادة كمية الألياف التي تتناولها بشكل يومي، يمكنك اتخاذ خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح.

#صحتك_في_معلومة

لا تعتقد بأن قلة شرب الماء يساعدك على خسارة الوزن! بالعكس فقلة شرب الماء يقلل من معدل حرق الدهون، لذا احرص على شرب 8 أكواب من الماء موزعة خلال اليوم لرفع معدل حرق الدهون بالجسم وذلك بحسب أخصائييّ التغذية. #مباشر #صحة pic.twitter.com/vQPm1wf2eW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2018

وتتمثل إحدى أفضل الخطوات التالية زيادة الحركة في نمط حياتك.

وقالت كازلاوسكايت “بالنسبة لكل من الرجال والنساء، فإن أول دهون تفقدها عند ممارسة الرياضة هي الدهون الحشوية، ومجرد المشي السريع لمدة ساعة كل يوم يمكن أن يكون له تأثير من خلال زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك”.

وتضيف أن “ممارسة هواية نشطة مثل الرياضة أو الرقص، طريقة رائعة لزيادة مقدار حركتك في أسبوع واحد”.

أثر تراكم الدهون الحشوية

وأفاد خبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد بالمخاطر الصحية المرتبطة بالدهون الحشوية، حيث تعد “لاعبًا رئيسيًا” في مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، فالكثير من الدهون الحشوية ترتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية وتراكم الدهون ومقاومة الأنسولين.

وتقول الصحيفة إنه إذا التزمت بـ30 دقيقة من النشاط اليومي، فستتمكن من التخلّص من دهون البطن الضارة، لكن النظام الغذائي مهم أيضًا، بما في ذلك حجم الحصة، لذا حاول ألا تفرط في تناول الطعام.