3 مؤشرات مبكرة للخرف عند الشخص في منتصف الثلاثينيات.. تعرف إليها

نشرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن الأعراض التي قد تصيب الإنسان وتشير إلى إصابته بالخرف، مشيرة إلى نوعين من المرض.

وبيّنت أنه في الغالب تظهر أعراض الإصابة بمرض الخرف بعد سنوات عديدة من “التدهور الداخلي للدماغ”، مشيرة إلى وجود نوع معين من الخرف تظهر أعراضه مبكرًا ومع بداية الثلاثينيات.

وتحدثت الصحيفة عن اضطراب وراثي يعرف باسم اعتلال الشرايين الوعائي السائد الدماغي، والذي يقود الإنسان إلى الإصابة بالخرف.

وأشار التقرير إلى وجود مادة بيضاء في الأنسجة العميقة للدماغ تحتوي على ألياف عصبية أو ما يطلق عليها محاور عصبية، والتي تكون امتدادًا للخلايا العصبية.

والعديد من هذه الألياف العصبية محاطة بغطاء يسمى المايلين؛ والذي يعطي المادة البيضاء لونها.

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وقال خبراء في مؤسسة “جون هوبكنز ميديسن” إن الاضطراب الوراثي يؤثر في الأوعية الدموية في المادة البيضاء في الدماغ، مشيرين إلى مرافقة هذا الاضطراب بعض الأعراض التي تظهر بشكل واضح في الثلاثينيات من عمر الإنسان.

وهذه الأعراض هي:

1- الصداع النصفي.

2- النوبات.

3- الاكتئاب الحاد.

وبحسب المنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة في الولايات المتحدة فقد تشمل الأعراض: الضعف الإدراكي والاضطرابات النفسية والصداع النصفي والسكتات الدماغية المتكررة.

وقالت المنظمة إن شدة الأعراض قد تختلف من شخص لآخر حتى بين أفراد العائلة نفسها.

يشار إلى أن الخرف ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، وهو ناتج عن تلف خلايا الدماغ الذي يؤثر في قدرتها على التواصل، مما قد يؤثر في التفكير والسلوك والمشاعر.

وهناك أكثر من 57 مليون شخص في العالم يعانون من الخرف، ومن المرجّح زيادة هذا العدد إلى 153 مليونًا مع حلول عام 2050.