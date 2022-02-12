هل تعاني أحيانا من تقرّحات في الفم؟ إليك 4 طرق منزلية بسيطة لتسريع التئامها

تنجم تقرحات الفم عن مجموعة من الأسباب المختلفة، ابتداء من نقص الفيتامينات وانتهاء بالإصابة في الأنسجة، وهذا ما يجعل تناول الطعام أو حتى الحديث أمرًا ليس سهلًا.

وتؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن تقرحات الفم “نادرًا ما تكون علامة على شيء خطير (مثل السرطان)”، إلا أنها قد تكون مزعجة بشكل كبير أثناء عملية الشفاء.

وتعرف “قرحة الفم” بأنها تآكل في أنسجة البطانة الرقيقة الموجودة داخل الفم. وبالعادة تختفي هذه التقرحات من تلقاء نفسها في نحو أسبوع أو أسبوعين، لكن هناك بعض الطرق لتخفيف الانزعاج منها وتسريع عملية الشفاء.

وتقول هيئة الخدمات الصحية إن تقرحات الفم “تحتاج إلى وقت للشفاء ولا يوجد في المتناول علاج سريع للشفاء منها، إلا أن تجنب الأشياء التي تهيج قرحة الفم يساعد على تسريع عملية الشفاء وتقليل الألم وتقليل فرصة عودتها”.

وفي ما يلي 4 طرق منزلية يمكن استخدامها “لتسريع” عملية التئام القرحة:

تجنب الأطعمة والمشروبات المهيّجة

يمكن أن تعمل بعض الأطعمة والمشروبات على تهيج قرحة الفم ما يشعرك بعدم الراحة. وتشمل هذه الخيارات الشوكولاتة والأطعمة الحارة والقهوة والفول السوداني واللوز والفراولة والجبن والطماطم ودقيق القمح.

كما تقول هيئة الخدمات الصحية إنه من الضروري تجنب تناول الأطعمة شديدة التوابل أو المالحة أو الحمضية، والأطعمة الخشنة والمقرمشة، مثل الخبز المحمص أو رقائق البطاطس، والمشروبات شديدة السخونة أو الحمضية، مثل عصير الفاكهة والعلكة.

إضافة إلى ذلك قد يؤدي التدخين أيضًا إلى تقرحات الفم وتهيج التقرحات الموجودة.

(غيتي)

تجنب أنواع معينة من معجون الأسنان

يمكن لبعض أنواع معجون الأسنان التي تحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم أن تضر أكثر مما تنفع عندما يتعلق الأمر بتقرحات الفم.

وتعمل كبريتات لوريل الصوديوم كعامل رغوي في بعض أنواع معجون الأسنان، وينصح بعدم استخدامها للأشخاص المصابين بتقرحات الفم.

وتقول الصحيفة إنه يمكن أن تتسبب خصائص هذا المكون في حدوث حكة أو تقشر أو تشقق الجلد الحساس أو الجاف بالفعل.

اغسل فمك بالماء المالح

يُنصح غالبًا باستخدام غسول الفم كوسيلة لزيادة سرعة التهاب اللثة والقرحة. ويعمل الماء المالح كطريقة لرفع درجة حموضة الفم، ما يجعله أكثر قلوية، ما يجعل من الصعب على البكتيريا في الفم أن تزدهر لأنها تفضل درجة الحموضة الكبيرة، والتي تساعد في النهاية في عملية الشفاء.

وتقول الصحيفة إنه لفعل ذلك، قم بإذابة ما بين نصف ملعقة صغيرة من ملح البحر العادي في نصف كوب من الماء الدافئ والمضمضة بالمحلول لمدة 15 إلى 30 ثانية قبل بصقه. واستمر في الشطف بالماء المالح كل بضع ساعات إذا لزم الأمر.

(غيتي)

استخدم غسول الفم المضاد للميكروبات

يوصي العديد من المختصين بغسول فم مضاد للميكروبات لعلاج أعراض قرحة الفم، حيث يعمل غسول الفم المضاد للميكروبات على القضاء على البكتيريا الموجودة في الفم، والتي يمكن أن تسبب القرحة لتصبح أكثر إيلاما.

وقد تساعد هذه الأنواع من غسول الفم أيضا على التئام القرحة بسرعة أكبر ويمكن أن تمنع التهابات الناجمة عنها.