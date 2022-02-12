حالة نادرة.. مسن تركي يسجل أطول مدة إصابة بفيروس كورونا منذ 14 شهرًا (فيديو)

يعاني التركي مظفر كاياسان (56 عامًا) من الإصابة بفيروس كورونا منذ نحو 14 شهرًا، ليحقق بذلك أطول مدة إصابة متواصلة بالوباء، مما أجبره على البقاء في الحجر الصحي أكثر من عام.

Yaptırdığı 78 koronavirüs testi de pozitif çıkan Muzaffer Kayasan, 14 aydır karantinada yaşıyor. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 4, 2022

وثبتت إصابة كاياسان بالفيروس 78 مرة منذ عام 2020 عاش خلالها بين الحجر في المستشفى والعزل المنزلي.

وربط الأطباء بين إصابة كاياسان بفيروس كورونا وإصابته بسرطان الدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 مما تسبب بإضعاف مناعته وعدم قدرته على التعافي منه.

عجوز تركي لم يتعاف من فيروس كورونا منذ أكثر من عام (الأناضول)

وخرج مظفر كاياسان من المستشفى بعد فترة وجيزة من تلقي العلاج حيث أصبح مرضه أقل حده شريطة الالتزام بالعزل المنزلي في انتظار الشفاء التام.

وعبّر كاياسان عن وضعه لوسائل إعلام محلية، قائلًا “شعرت بالاستياء وأجريت 78 فحصًا كانت كلها إيجابية، لذلك ظللت 9 أشهر بالمستشفى و5 أشهر أخرى في العزل المنزلي”.

وأضاف “قضيت كل هذه المدة وحدي ولم أتمكن من رؤية عائلتي إلا من خلال النافذة، وهو أمر صعب ومؤلم للغاية”.

❝İnsanlara şunu söylemek istiyorum; aşı olun ve hastaneye yatmayın. Çünkü bu hastanelerde çalışan gencecik insan❞ 💉 Kovid-19 testi 14 aydır pozitif çıkan Muzaffer Kayasan'dan aşı çağrısı https://t.co/4ymkG8skiA pic.twitter.com/v9Q6IKMUBg — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 6, 2022

ويعيش مظفر كاياسان على عقاقير تعزيز المناعة، ولا يمكنه تلقي أيّ من اللقاحات المضادة لكورونا لأنها تشترط التعافي التام من الفيروس أولًا.

وأشار إلى أنه لا يُعد حاملًا نشطًا للفيروس فهو لا ينقل العدوى لمن حوله، لكنه ما زال حاملًا لنسبة منه تجعل فحوصه دائمًا إيجابية.

وتابع ساخرًا “أنا معرّض للانتكاس في أي لحظة، حتى القطة يمكنها إصابتي بالعدوى”.

وأكمل حديثه “لا يزال لديّ بقايا فيروس كورونا في جسدي، هذا هو التفسير الوحيد الذي أعطاه الأطباء لي، لقد تعافيت لكني أعاني وحدي ولا يمكنني لمس أحبائي”.

Przez pozytywne testy na 🦠C-19 od prawie 14 miesięcy jest na kwarantannie : Muzaffer Kayasan lat 56 pic.twitter.com/xmdLJisv1N — ANONYMOUS MG76 (@anonymous_mg76) February 12, 2022

وتُعد حالة مظفر كاياسان فريدة من نوعها، فهو يمكث في الحجر الصحي منذ أكثر من عام.

ويطلب من السلطات التركية إعفاءه من قواعد التباعد الاجتماعي، لأن مرضي كورونا الآخرين ينتهي عزلهم بعد أسبوع واحد فقط، أو بمجرد الحصول على نتيجة تحليل سلبية.