كيف يعالج الماء الالتهابات في الجسم؟

تتعرض أجسامنا باستمرار لالتهابات منها ما هو مؤلم ومنها ما يمر دون الشعور به، لكن يمكن أن يكون الكثير منها ضارًّا بصحتك، إذ يرتبط الالتهاب المزمن بمجموعة من الأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري.

ومع أن تناول الأطعمة المضادة للالتهابات طريقة مجربة وحقيقية لحماية جسمك، فإن ما تشربه لا يقل أهمية، وتفيد خبيرة التغذية سيدني غريني بأن أفضل شراب لمقاومة الالتهاب هو الماء.

كيف يقلل الماء من الالتهاب؟

يمكن أن يحدث الالتهاب عندما يعاني الجسم من نقص في التخلص من الفضلات، وهذا ما يدعو إلى شرب الكثير من الماء.

ففي تقرير نشره موقع (إيت ذيس) الأمريكي للتغذية، قالت جريني إن “أحد الأدوار الرئيسية للماء هو مساعدة الجسم على العملية الطبيعية لإزالة السموم والقضاء على الفضلات لتقليل الالتهاب في الجسم”.

ويساعد الماء أيضا على الحفاظ على رطوبة الجسم وتوازن السوائل فيه، ووفقًا لدورية (ميديكال نيوز توداي)، فإن 80% من الغضروف -وهو نسيج موجود في المفاصل وأقراص العمود الفقري- يتكون من الماء.

يلعب شرب الماء دورًا أساسيًّا في إنتاج السائل الزليلي الذي يعمل على تزييت المفاصل وحمايتها، ومن دون إمدادات كافية من الماء تفقد المفاصل قدرتها على امتصاص الصدمات، مما قد يؤدي في النهاية إلى احتكاك المفاصل وألمها.

(غيتي)

ما هي كمية الماء التي يجب أن أشربها؟

ربما تكون قد سمعت توصية بضرورة شرب 8 أكواب يوميًّا، ولكن مقدار الماء الذي يحتاج إليه الشخص يعتمد على عدة عوامل، منها نظامه الغذائي ومكان إقامته والطقس والموسم وعدد مرات ممارسة الرياضة وحالة صحته.

وفقًا لدراسة للأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، يجب أن يستهلك الرجال حوالي 15.5 كوبًا (أي 3.7 لترًا) من السوائل يوميًّا، ويجب أن تشرب النساء 11.5 كوبًا (أي 2.7 لترًا) من السوائل يوميًّا.

ومع ذلك، فمن المهم ملاحظة أن هذه التوصية تتضمن مشروبات أخرى -مثل العصير والشاي- وحوالي 20% من كمية السوائل اليومية التي يتناولها الشخص عادة ما تأتي من الطعام.

إذا كنت تتطلع إلى رفع مستوى المياه لديك، فتقترح خبيرة التغذية سيدني غريني، إضافة ثمار الحمضيات والتوت. لن تعزز الفاكهة المذاق فحسب، بل ستضيف أيضًا دفعة من مضادات الأكسدة، التي تتضمن خصائص مضادة للالتهابات.

“الكركم” يستخدم منذ زمن طويل في الطهي والاستخدامات الطبية بالبلدان الآسيوية (دويتش فيله)

مشروبات مضادة للالتهابات

وفضلا عن أهمية الماء في تقليل الالتهاب، فإن عصير الخضار الأخضر وشاي الكركم هما مشروبان جديران بالملاحظة.

ويحتوي العصير الأخضر على عناصر غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن والبوليفينول ومضادات الأكسدة.

وكذلك، يحظى الكركم بقدر كبير من مضادات الأكسدة التي تقاوم الالتهابات، ولهذا يطلق عليه غالبًا اسم “سوبرفوود”.

وجرت دراسة الكركم والبوليفينول الموجود في جذر الكركم، على نطاق واسع لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.