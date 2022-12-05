مع الحكيم يسأل خبراء عن أفضل طريقة للحصول على تشخيص صحيح لآلام العظام (فيديو)

قال خبراء لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر إن وجود جميع الكوادر المتعلقة بمشاكل الجهاز الحركي في مكان واحد يضمن للمريض الحصول على التشخيص والعلاج الصحيح لمنع تشوهات المفاصل.

وقال الدكتور حافظ محمد وردي استشاري أمراض الروماتيزم بمركز “دوك” بمدينة لوسيل في قطر، إن الأمراض الروماتيزمية بشكل عام هي أمراض تصيب الجهاز الحركي كالمفاصل والعظام والعضلات والأنسجة التي تربط بينهم كالأربطة والأوتار.

وأوضح أن هناك تخصصات طبية عدة تتعلق بعلاج الجهاز الحركي ومن أهمها اختصاصي علاج الأمراض الروماتيزمية وجراحي العظام وأطباء الأعصاب، فضلًا عن الطب الفيزيائي والعلاج الطبيعي وتقويم العظام بأنواعه.

وأضاف الدكتور وردي أن الأمراض الروماتيزمية تنتشر بشكل كبير في الدول العربية ودول الخليج، وتنقسم إلى أمراض مناعية وأمراض غير مناعية.

وقال إن مرض الخشونة أو التهاب المفاصل العظمي يعد أكثر الأمراض الروماتيزمية غير المناعية شيوعًا، ما بين 10 إلى 15% من سكان العالم، خاصة من هم فوق 50 عامًا.

وأوضح أن زيادة الوزن أو الإصابات المتكررة هي من بين الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخشونة أو التهاب المفاصل المزمن.

وذكر أن من أكثر الأمراض المناعية انتشارًا هو مرض التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يصيب أكثر من 1% من العالم، مرجعًا السبب وراء ذلك إلى عوامل وراثية وبيئية.

وأضاف أن مرض النقرس يعد أيضًا من بين الأمراض التي تنتشر بشكل كبير بين الرجال، وتتراوح بنسبة الإصابة به ما بين 2 و3%.

من جانبه، قال الدكتور بريت بارنز استشاري جراحة العظام وجراحة الكتف في مركز “دوك”، إن على المريض أن يختار إلى أين يتجه عند الشعور بالألم.

وأوضح بارنز أنه عند شعور المريض بألم في مفصل الكتف، على سبيل المثال، قد يكون السبب التهاب روماتيزمي أو روماتويدي أو بسبب ترسب الأملاح، وعندها يجب أن يتوجه المريض إلى اختصاصي الأمراض الروماتيزمية.

وأضاف أن ألم مفصل الكتف قد يكون بسبب التهاب بكتيري أو تمزق في الكتف، وهنا يلجأ المريض إلى جراحي العظام، أو قد يكون السبب هو ضغط فقرات الرقبة على أعصاب الكتف وعندها يجب اللجوء إلى جراحي الأعصاب.