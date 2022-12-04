الصحة العالمية: 90% من سكان العالم لديهم مناعة ضد كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن نحو 90% على الأقل من سكان العالم يتمتعون الآن بمستوى معين من المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، سواء بسبب عدوى سابقة أو تلقي اللقاح.

وأضاف غيبريسوس في مؤتمر صحفي أن العالم أصبح على مشارف انتهاء مرحلة الطوارئ للوباء، لكنه حذر من أن التراخي والإهمال في اتباع الإجراءات الاحترازية والتلقيح قد يؤدي إلى خلق ظروف مثالية لظهور نوع جديد من المتحورات يمكن أن يتسبب في وفيات جديدة.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وجود أكثر من 500 سلالة فرعية من المتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة، وكلها قادرة على الالتفاف على المناعة السابقة حتى لو كانت أقل حدة من المتغيرات السابقة.

كما أشار إلى تسجيل أكثر من 8500 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الأسبوع الماضي، وهو ما قال إنه “أمر غير مقبول بعد مرور ثلاث سنوات على انتشار الوباء، ومع وجود الكثير من الوسائل لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح”.

وفي السياق، أظهرت أحدث الدراسات بشأن اللقاحات المعدلة المضادة لفيروس كورونا المستجد أن الجرعات المعززة الجديدة التي تنتجها فايزر/بيونيك وموديرنا توفران حماية أفضل مقارنة باللقاحات القديمة.

وأشارت نتائج الدراسة التي أُجريت على أكثر من 360 ألف شخص إلى أن الجرعات المعززة من اللقاحات الجديدة توفر حماية متزايدة ضد المتحورات الجديدة لدى الأشخاص الذين تلقوا أربع جرعات سابقة من اللقاح القديم.

ووفرت الجرعات المعززة -التي تحتوي على سلالة فيروس كورونا الأصلية والمتحور أوميكرون- فائدة أكبر للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا مقارنةً بالفئة العمرية الأكبر سنًّا.