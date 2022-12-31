5 وجبات فطور مثالية للحفاظ على بطن نحيف (فيديو)

عندما نتحدث عن فقدان دهون البطن، فيجب التركيز على الدهون الحشوية التي تتجمع حول البطن.

وتُعرف الدهون الحشوية بالنوع “الخطير” من الدهون حيث تقع على أعضاء البطن، ويمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

وتختلف طريقة فقدان هذه الدهون من شخص إلى آخر، ولكنها غالبًا ما تتضمن إجراء بعض التغييرات الغذائية، فضلًا عن دمج الحركة والتمارين الرياضية مع النظام الغذائي المتوازن.

وتتضمن بعض أفضل وجبات الإفطار التي يمكن اختيارها عند العمل على فقدان دهون البطن، تناول كميات أكبر من الألياف والبروتين، وكلاهما مهم للتحكم في الوزن.

ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأوربية للتغذية، يرتبط فقدان الوزن وتقليل مخاطر عوامل التمثيل الغذائي بتناول نظام غذائي غني بالبروتين والألياف.

وفي ما يلي قائمة بأفضل 5 وجبات إفطار للحصول على بطن نحيف وفقًا لخبراء التغذية:

دقيق الشوفان

يُعَد دقيق الشوفان أحد أفضل وجبات الإفطار التي يمكن تناولها للحفاظ على بطن نحيف والتخلص من الدهون الحشوية، إذ تعمل الألياف الموجودة في دقيق الشوفان على الشعور بالشبع لمدة أطول، بسبب توفيرها للطاقة دون زيادة نسبة السكر في الدم، مما يمنح الجسم الكثير من الطاقة دون أي شعور بالخمول.

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البيض

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية للسمنة، يُعَد البيض وجبة رائعة لبدء اليوم والحفاظ على بطن نحيف، إذ يساعد البيض -مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية- على إنقاص وزن أكبر مقارنة بتناول الخبز على الإفطار.

ويُعَد البيض مصدرًا رائعًا للبروتين الكامل الذي يساعد على موازنة استجابة سكر الدم في الصباح، كما يساعد أيضًا على الحفاظ على كتلة العضلات الخالية من الدهون لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

مخفوق البروتين

يساعد مخفوق البروتين الصباحي على الحصول على بطن نحيف عن طريق الحفاظ على السعرات الحرارية في وجبة الإفطار، وتوفير نحو 20-30 جرامًا من البروتين الذي يحتاجه الجسم لعملية التمثيل الغذائي المناسبة.

ويمكن إضافة الفواكه والخضروات إلى مخفوق البروتين لزيادة كمية الألياف المستهلكة يوميًّا والمساعدة في عملية الهضم لتنحيف البطن السمين.

ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية، فقدت النساء اللائي تناولن نظامًا غذائيًّا عالي البروتين على مدى 12 أسبوعًا وزنًا أكبر مقارنة بأولئك اللائي تناولن كمية منخفضة من البروتين.

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الزبادي اليوناني

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة “نيوترشن جورنال”، يساعد تناول زبادي عالي البروتين كوجبة خفيفة في الصباح على الشعور بالشبع لمدة طويلة، فضلًا عن تناول كمية أقل من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

كما أظهرت الأبحاث أن تناول الزبادي اليوناني بانتظام يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل.

الدجاج

يُعَد الدجاج مصدرًا جيدًا للحصول على البروتين عالي الجودة في وجبة الإفطار نظرًا لدوره المهم في فقدان الوزن، خاصة حول منطقة المعدة. وتُظهر الأبحاث أن تناول نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع وزيادة الشعور بالامتلاء.

كما أوضحت الدراسات العلاقة بين جودة البروتين والتحكم في دهون البطن الحشوية المركزية.