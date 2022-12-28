من بينها الماء.. إليك علاجات منزلية للسعال

يعتمد اختيار أفضل علاج للسعال على سببه ونوعه، وفقًا للصيدلة الأمريكية، وتشمل علاجاته مثبطات تهدف إلى تقليل السعال الجاف أو طرد البلغم أو كليهما.

وأفاد برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أن مثبطات السعال تُقلّل الإشارات في الدماغ التي تؤدي إلى السعال، وأن السعال الصدري يحدث نتيجة إفراز الكثير من المخاط، الذي يكون سميكًا ويصعب إخراجه.

وتتطلب بعض حالات السعال الشديدة والمزمنة أحيانًا مراجعة الطبيب لإجراء الفحص السريري، ومراجعة تاريخ المريض الطبي لتوضيح السبب وتحديد العلاجات اللازمة للحالة.

ويوصي موقع (هيلث لاين) ببعض العلاجات المنزلية التي تعمل على تهدئة السعال إلى حين مراجعة الطبيب، ومنها:

العسل

أفادت مراجعة أُجريت عام 2018 عن تأثيرات العسل على السعال الحاد، أن العسل قد يخفف من السعال بشكل أكثر فعالية من بعض الأدوية.

ويمكن صنع علاج منزلي للتخلص من السعال عن طريق خلط ملعقتين صغيرتين من العسل مع شاي الأعشاب أو الماء الدافئ والليمون.

ويعمل العسل على تهدئة السعال، بينما يساعد عصير الليمون في علاج الاحتقان، ويمكن أيضًا تناول ملعقتين صغيرتين من العسل أو دهنه على الخبز كوجبة خفيفة.

الزنجبيل

يعمل الزنجبيل مثبطًا طبيعيًّا للسعال، ووفقًا للأبحاث، فقد ثبت أنه يساعد على إرخاء عضلة مجرى الهواء (القصبة الهوائية).

ووفقًا لما ورد في الدراسة، فإن تقطيع بعض الزنجبيل وإضافته إلى كوب من الماء الساخن له فائدة كبيرة في حالة السعال أو التهاب الحلق.

الماء

وفقًا للأطباء، فإن هناك سببًا وجيهًا يجعل شرب الكثير من السوائل مهمًّا في حالة المرض، فهو لا يقي من الإصابة بالجفاف فحسب، بل إن شرب المزيد من السوائل قد يساعد أيضًا جهاز المناعة على مكافحة الالتهابات الفيروسية.

وفي حالة السعال، يمكن أن يساعد الماء على ترطيب المخاط، فضلًا عن أن الغرغرة بالماء المالح يمكن أن تقتل البكتيريا، كما يساعد تليين المخاط على تنظيف الجيوب الأنفية والتخلص من السعال بشكل أسرع.

والسبب في ذلك هو أن زيادة السوائل تعمل على مكافحة العدوى عن طريق زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة من الجسم، فضلًا عن أن شرب الكثير من الماء يساعد على تليين المخاط وتهدئة الانزعاج المرتبط بالتهاب الحلق.

ويمكن أن تساعد الغرغرة بالماء المالح أيضًا في تقليل التورم والتهيج الناجم عن السعال المستمر، وعلى الرغم من أن معظم الناس يفضلون الغرغرة بالماء الدافئ المالح، فإن الماء البارد قد يكون له التأثير المريح ذاته.

وشدّد (مع الحكيم) على أنه في حالة عدم الإستجابة للوصفات المنزلية، يجب التوجه فورًا لزيارة الطبيب، حيث إن حالات السعال الشديدة التي تستمر أكثر من أسبوع تستلزم الفحص الفوري، إما عن طريق الفحص السريري والأشعة السينية للصدر، أو اختبارات وظائف الرئة.