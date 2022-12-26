دراسة: لا سلالات جديدة من كورونا في الصين

قالت دراسة دولية إنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى وجود أي سلالات جديدة ذات أهمية من فيروس كورونا المستجد في التفشي الأخير في الصين.

جاء ذلك في بيان لبيتر بوجنر الرئيس التنفيذي للمبادرة العالمية لتبادل البيانات بشأن إنفلونزا الطيور، وهي قاعدة بيانات يشارك فيها العلماء من جميع أنحاء العالم تسلسلات فيروس كورونا كوسيلة لرصد التحورات والطفرات الجديدة في الفيروس.

ويأتي الإعلان بعد أن قدّمت السلطات الصينية 25 عينة جينية جديدة من مناطق عدة، بينها العاصمة بيجين، إلى المبادرة في الشهر الماضي.

ووفقا للخبراء، فقد سمحت التغييرات الصغيرة، التي تحدث بشكل طبيعي عند انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، للعلماء بتتبع كيفية تحرك العامل الممرض في الصين وتقديم الطمأنينة بشأن اتجاهه حتى الآن.

وذكروا أن العينات التي قدمتها المراكز الصينية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تشبه إلى حد كبير السلالات الموجودة بين 14.4 مليون جينوم لفيروس كورونا المستجد، وأن الصين تعمل عن كثب للتعامل مع تفشي المرض وتقديم بيانات للعالم أجمع في حالة ظهور أي طفرات مقلقة.

ووفقا للمسؤولين عن تتبّع انتشار فيروس كورونا، فإن تفشي هذا الفيروس في الصين يأتي بسبب سلالات الفيروس التي انتشرت في أنحاء العالم بالفعل، مع عدم وجود علامات مقلقة حتى الآن على ظهور متحورات جديدة وخطيرة.

وأعربت بعض المنظمات الدولية والسلطات الصحية في عدد من الدول عن قلقها من أن تفشي المرض في الصين يمكن أن يحفز تطور متغيرات جديدة خطيرة من شأنها أن تجتاح العالم مرة أخرى.

وتسجل الصين عشرات الملايين من الإصابات الجديدة يوميا خلال الفترة الأخيرة.