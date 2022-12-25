أفضل ما تقدمه لصحتك.. تعرف إلى فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميا (فيديو)

أظهرت دراسة حديثة من جامعة ماساتشوستس الأمريكية أن لرياضة المشي فائدة كبيرة فيما يخص صحة القلب خاصة لدى كبار السن.

واكتشف العلماء أن كبار السن الذين قطعوا ما بين 6000 و9000 خطوة في اليوم قلّ لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح ما بين 40 و50%، مقارنة بأولئك الذين يمشون 2000 خطوة يوميًا.

وفسر الفريق البحثي أن السبب في ذلك هو أن أمراض القلب والأوعية الدموية ترتبط عادة بأمراض الشيخوخة وغالبًا لا تظهر حتى بلوغهم سنًا أكبر.

وتضاف الدراسة السابقة إلى جملة من الدراسات التي تؤكد فوائد المشي لصحة الجسم بشكل عام.

فقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة “ليمريك” الأيرلندية أن المشي بعد تناول أي من الوجبات يمكن أن يساعد على تقليل مستويات السكر في الدم حتى لو كان ذلك لبضع دقائق.

وتشير نتائج البحث إلى أن التجوال في نزهة خفيفة بعد تناول الطعام ما بين دقيقتين إلى 5 دقائق يمكن أن يحسّن مستويات السكر في الدم.

ومقارنة بالجلوس أثناء الأكل أو الاستلقاء بعد الغداء أو العشاء، فإن الوقوف قد يساعد أيضًا على خفض مستويات السكّر في الدم، ولكن ليس بدرجة المشي، وفق الدراسة.

ووفقًا لدراسة جديدة نُشرت في دورية (جاما) للطب الباطني وأبرزتها صحيفة (نيويورك تايمز) فإن المشي مدة 10 دقائق إضافية يوميًّا قد يمنع أكثر من 111 ألف حالة وفاة كل عام.

ومن خلال الإحصاءات المتراكمة وجد الباحثون أنه إذا سار كل شخص بالغ مدة 10 دقائق إضافية يوميًّا، فقد يتم تجنب 11174 وفاة سنويًّا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أي حوالي 7% من جميع الوفيات سنويًا.

وبناءً على هذه البيانات، فقد أكد الخبراء أنه حتى القليل من النشاط البدني الإضافي يمكنه منع مئات الآلاف من الوفيات المبكرة خلال السنوات القادمة.