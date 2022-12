دراسة: دواء مضاد لكورونا لا يقلل احتمالات الوفيات لدى الملقّحين

أظهرت دراسة واسعة أن الدواء المضاد لفيروس كورونا من شركة (ميرك آند كو) يسرّع التعافي، لكنه لا يقصّر مدة العلاج ولا يقلل وفيات البالغين الملقّحين ممن لديهم احتمالات خطورة أعلى.

وحقق العقار -الذي يمنع الفيروس من التكاثر- مبيعات بنحو 5 مليارات دولار لشركة الأدوية الأمريكية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كُشف عن البيانات الأولية للدراسة التي أجريت في شتاء 2021 و2022 عندما كان المتحور أوميكرون هو السائد، ونتيجة لذلك بدأ الأطباء بالفعل دراسة الحد من استخدامه بأستراليا على سبيل المثال.

وتقدم النتائج الأحدث -التي نُشرت أمس الخميس- مزيدًا من التفاصيل، وقد خضعت لمراجعة من الأقران.

