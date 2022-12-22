“لا عودة إلى الوراء بعد هذا المونديال”.. كيف كسرت قطر القواعد ومنعت التبغ والخمور؟ (فيديو)

تعد فعاليات كأس العالم أعظم حدث في كرة القدم العالمية، وفضلا عن إقامة البطولة في الشتاء كان هناك العديد من القوانين والعادات المحلية التي فرضتها قطر وإن لم تطبق في البطولات الكبرى السابقة.

وقرر المسؤولون القطريون حظر بيع واستهلاك الكحول في الملاعب قبل يومين فقط من المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، على الرغم من مخالفة ذلك لاتفاقية الفيفا مع بدويايزر لرعاية الكأس.

التدخين قانوني.. ولكن

وبهذا الصدد أوضحت الدكتورة خلود المطاوعة مسؤولة مكافحة التبغ في وزارة الصحة القطرية في تغطية مباشرة لفعاليات كأس العالم في برنامج (مع الحكيم)، أن التدخين قانوني في قطر، ولكنه غير قانوني في الأماكن العامة مثل ملاعب ومرافق كرة القدم.

وأكدت أن التدخين في الأماكن العامة مثل المتاحف ومراكز التسوق والمطاعم محظور أيضًا ويعاقب عليه بغرامة كبيرة، حيث تصل عقوبة المدخنين في الأماكن المحظورة إلى السجن مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف ريال قطري (حوالي 2800 دولار).

“لا عودة إلى الوراء بعد هذا المونديال”

من جانبه أشار الإعلامي الرياضي التونسي شاكر الكنزالي ضيف البرنامج إلى أنه “لا عودة إلى الوراء بعد هذا المونديال”؛ فبعد أن نجحت قطر في تطبيق سياسة منع التبغ والتدخين والكحول، أصبح القانون إرثًا سوف تتناقله الدول المنظمة القادمة.

وأضافت الدكتورة فاطمة العوا المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية، أن قرار الدولة بمنع التبغ والكحول جاء قبل يومين فقط من بداية البطولة، وهي أول بطولة تتم استضافتها في الشرق الأوسط في دولة ذات أغلبية مسلمة.

ويحضر هذه البطولة عدد كبير من المعجبين بكرة القدم من جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهي بلدان لا تحتل فيها الكحول مثل هذا الدور الكبير في الثقافة.

وقد ساعدت مساحة قطر المشجعين الذين يميلون إلى التخطيط لرحلاتهم إلى كأس العالم، قبل أشهر وأحيانًا سنوات من البطولة على ممارسة الكثير من الأنشطة السياحية والتعرف على ثقافة البلد، وهو أمر لا تشهده معظم الدول المنظمة.

وقد نجحت قطر في تحقيق تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، في كلمة له ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى التمكين الذي تنظمه اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية في الدوحة تحت شعار “بطولة للجميع” التي نصت على أن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستكون النسخة الأفضل على الإطلاق.

وفي تغطية الجزيرة مباشر للفعاليات سلطت الدكتورة خلود الضوء على التعاون بين المنظمة والفيفا ووزارة الصحة في قطر بالإضافة إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تشرف على تنظيم البطولة.

ويهدف التعاون بين هذه الجهات إلى استثمار البطولة، التي يتابعها الملايين في أنحاء العالم، في التوعية الصحية من خلال عدة مبادرات صحية وعبر تطبيق إجراءات فعلية في الملاعب التي تقام عليها مباريات البطولة والمرافق المستخدمة من قبل الجمهور.

ومن أهم هذه المبادرات مبادرة منع التبغ والتدخين التي أشرفت عليها فرق متخصصة تحمل لافتات تنص على منع التدخين العادي والإلكتروني بجميع أنواعه.

وقالت الدكتورة خلود إنه بمجرد شراء التذاكر يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الشخص لتعريفه بقوانين المونديال.

وأوضح الإعلامي الرياضي التونسي شاكر الكنزالي أن هذه السياسة تتماشى مع سياسة الحرية الجماعية التي تهدف إلى حماية حق الأفراد في استنشاق هواء نقي غير ملوث بالمواد المسرطنة وغيرها من المواد الضارة.