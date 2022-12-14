دراسة أمريكية: فيتامين (د) يساعد على تحسين وظائف المخ

قالت دراسة أمريكية إن ارتفاع نسبة فيتامين (د) في المخ يساعد على تحسين الوظائف الذهنية للإنسان.

واختبر فريق من جامعة تافتس الأمريكية أنسجة من المخ من 209 متطوعين في مشروع بحثي بدأ عام 1997 لدراسة مرض ألزهايمر.

وقالت كايلا شيا، التي رأست فريق البحث، إن الدراسة كانت تهدف إلى معرفة ما إذا كان فيتنامين (د) موجودا في المخ، وما إذا كان اختلال تركيزاته في المخ يقترن بتدهور الوظائف الذهنية.

وتوصل الباحثون إلى أن وجود فيتامين (د) بتركيزات مرتفعة في 4 مناطق من المخ يرتبط بتحسن الوظائف الذهنية.

وأوضحت كايلا “أصبحنا نعرف الآن أن فيتامين (د) موجود بكميات معقولة داخل المخ، ويبدو أن وجوده مرتبط بالحد من تدهور الوظائف الذهنية”.

وأضافت أنه لا يزال من “الضروري إجراء مزيد من الأبحاث في إطار علم أمراض الأعصاب قبل أن نبدأ في وضع خطط التدخل العلاجي للاستفادة من هذه النتائج”.

وحذر الباحثون من الافراط في الحصول على جرعات فيتامين (د) من خلال المكملات الغذائية كإجراء احترازي للحفاظ على الوظائف الذهنية، وأكدوا أن تناول هذه الفيتامين بكميات كبيرة ينطوي على أضرار بجسم الانسان.

وبحثت الدراسة أهمية معرفة دور المواد الغذائية والفيتامينات في تعزيز قدرة المخ على مقاومة بعض الحالات المرضية مثل الخرف وألزهايمر.

ومن المعروف أن فيتامين (د) يضطلع بدور مهم في كثير من الوظائف الحيوية بالجسم مثل الاستجابة المناعية وتقوية العظام.

ويمكن الحصول على فيتامين (د) من خلال تناول مأكولات مثل الأسماك أو بعض المشروبات مثل اللبن وعصير البرتقال، كما أن التعرض للشمس لفترات كافية يسهم في تكوين الفيتامين في الجسم.