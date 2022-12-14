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السلطات المصرية تعلن عن إصابة جديدة بجدري القرود

قوارير اختبار الدم لمرض جدري القرود (غيتي)
14/12/2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن اكتشاف حالة إصابة جديدة لمرض جدري القرود في البلاد لشخص كان على اتصال بحالة أخرى تم اكتشافها الخميس الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، الاثنين، أن حالة المريض (34 عاما) مستقرة، ويُعالج حاليا في أحد المستشفيات التابعة لها.

وكانت الوزارة قد أعلنت في الثامن من شهر سبتمبر/أيلول الماضي عن تسجيل أول حالة إصابة إيجابية بفيروس جدري القرود لمواطن مصري من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوربية.

وتم رصد أولى حالات جدري القرود لمصري قادم من إسبانيا عن طريق الفحوص التي تجريها وزارة الصحة لرصد الأمراض الوبائية، وتم عزل الحالة في أحد المستشفيات المتخصصة للعزل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، إن كل الحالات التي تم اكتشافها في مصر حتى هذه اللحظة لها ارتباط بحالات مصابة عائدة من الخارج، بمعنى أنه لا يوجد حالات مستوطنة على الأراضي المصرية.

وأعلنت دول عربية عدة عن إصابات بمرض جدري القرود في الأشهر الماضية، بما فيها الإمارات ولبنان والبحرين والسعودية والمغرب.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر