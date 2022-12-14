السلطات المصرية تعلن عن إصابة جديدة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن اكتشاف حالة إصابة جديدة لمرض جدري القرود في البلاد لشخص كان على اتصال بحالة أخرى تم اكتشافها الخميس الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، الاثنين، أن حالة المريض (34 عاما) مستقرة، ويُعالج حاليا في أحد المستشفيات التابعة لها.

«الصحة» تؤكد إصابة أحد مخالطي حالة جدري القرود المعلن عنها 8 ديسمبر الجاري تعلن وزارة الصحة والسكان، تأكيد إصابة مخالط لصيق لحالة جدري القرود (Mpox) التي تم الإعلان عنها يوم 8 ديسمبر الجاري. — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 12, 2022

وكانت الوزارة قد أعلنت في الثامن من شهر سبتمبر/أيلول الماضي عن تسجيل أول حالة إصابة إيجابية بفيروس جدري القرود لمواطن مصري من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوربية.

وتم رصد أولى حالات جدري القرود لمصري قادم من إسبانيا عن طريق الفحوص التي تجريها وزارة الصحة لرصد الأمراض الوبائية، وتم عزل الحالة في أحد المستشفيات المتخصصة للعزل.

الصحة: عزل أول حالة مصابة بجدري القرود لمصري من الحاصلين على الاقامة بإحدى الدول الأوربية pic.twitter.com/MarMNogsBB — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 7, 2022

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، إن كل الحالات التي تم اكتشافها في مصر حتى هذه اللحظة لها ارتباط بحالات مصابة عائدة من الخارج، بمعنى أنه لا يوجد حالات مستوطنة على الأراضي المصرية.

وأعلنت دول عربية عدة عن إصابات بمرض جدري القرود في الأشهر الماضية، بما فيها الإمارات ولبنان والبحرين والسعودية والمغرب.