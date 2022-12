دواء تجريبي جديد لعلاج سرطان الدم يحقق نجاحا بأكثر من 70% في التجارب السريرية

قالت دورية “نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن” العلمية إن دواء (تالكيتاماب) الجديد للقضاء على الخلايا السرطانية في نخاع العظام حقق نجاحا لدى 73% من مرضى سرطان الدم الذين تطوعوا للمشاركة في التجارب السريرية الخاصة بالدواء.

وذكرت الدورية أن الدواء يعمل على توظيف خلايا الدم البيضاء، التي يتمثل دورها في القضاء على الميكروبات والفيروسات داخل الجسم، لمهاجمة خلايا سرطان الدم.

وأشارت إلى أن الدواء الجديد “تالكيتاماب” حقق نجاحا في المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، كما تم تحديد الجرعات الصحيحة للعلاج في المرحلة الثانية من الاختبارات.

وسبق لجميع المشاركين في التجربة تلقي العلاج بثلاثة بروتوكولات علاجية مختلفة دون أن يحدث أي تحسن، مما يظهر أن الدواء الجديد يعطي أملا جديدا لمرضي سرطان الورم النقوي المتعدد الذي يصيب خلايا الدم البيضاء ويصعب علاجه.

Talquetamab, a bifunctional antibody, directs activated T cells to tumor. In this study, up to 70% of the patients with relapsed or refractory myeloma had a response to this agent. https://t.co/OJGHobKG0E pic.twitter.com/53soLSCepA

— NEJM (@NEJM) December 10, 2022