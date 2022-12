باحثون: كورونا لن يختفي على الأرجح ونتوقع انتشار أوبئة أخرى

قبل 3 سنوات، أحدث وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلبلة في العالم أجمع، لكن الجائحة لم تنته بعد، بينما يحذّر الباحثون من أوبئة أخرى قد تنتشر مع استخلاص العبر من الأزمة التي تلت للاستعداد بشكل أفضل مستقبلًا.

حذرت منظمة الصحة العالمية، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، من أن الجائحة لم تنته بعد. وفي حين يتمتع ما لا يقل عن 90% من سكان العالم بمناعة نسبية، لفت مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى وجود “مكامن خلل في المراقبة والفحوص والتلقيح تستمر في توفير الظروف المثالية لظهور متحور جديد مقلق قد يتسبب في نسبة وفيات كبيرة”.

ومنظمة الصحة العالمة هي الطرف المخول بإعلان انتهاء جائحة ما.

والأربعاء، قال فيليب سانسونيتي -عالم الميكروبيولوجيا في معهد باستور- خلال منتدى “يشكل ذلك لحظة غاية في الأهمية، وغالبًا ما تكون مثار جدل”، معتبرًا أن المنظمة ليست مستعدة لإعلان انتهاء الجائحة.

ويتوقع الخبراء تحوّل الجائحة تدريجيًّا إلى فيروس متوطن يستمر في الانتشار ويتسبب بفورة إصابات منتظمة، وهذا ما يحصل مع الحصبة أو الإنفلونزا الموسمية.

I welcome the agreement by @WHO Member States to develop a zero draft of a legally binding #PandemicAccord designed to protect the world from future pandemics and to continue discussions on the draft in February 2023.https://t.co/ZnUqvrkMr3

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 8, 2022