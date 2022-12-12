10 أغذية تعزز المناعة في الشتاء.. تعرف عليها

يشهد فصل الشتاء انتشارا كبيرا للأمراض مع برودة الطقس، ويكون الجسم في أشد الحاجة إلى تعزيز مناعته بتناول الأطعمة الصحية التي تقوي قدرته على مواجهة التغيرات الموسمية، مثل الفواكه الغنية بفيتامينات (ب، ج، د، هـ) والزنك، مع تناول بعض الحبوب الكاملة العالية الجودة والقليل من الزيوت الصحية والبروتينات الخالية من الدهون.

فيما يلي نصائح تفصيلية تساعد على تقوية المناعة خلال الشتاء لمقاومة الأمراض، يقدمها الطبيب مختار فاتح بي ديلي مدير قسم المرضى الدوليين والمختص بأمراض الأطفال في مستشفى “ميديكال بوينت” بولاية إزمير التركية.

الأغذية الغنية بفيتامين ج

تناول الحمضيات وخاصة البرتقال والليمون والفلفل الأخضر والأحمر والبروكلي والخضراوات الورقية والطماطم الغنية بفيتامين “ج” والكالسيوم، يعزز وظيفة الخلايا القاتلة التي تقاوم العوامل المعدية، ويعزِّز الاستجابة المناعية الخلوية، ويمنع تلف الجلد ويساعد على انخفاض مستويات كوليسترول الدم.

البروتينات

يلعب البروتين دورًا مهمًّا في تقوية الخلايا التائية في الجسم، وتعمل على مهاجمة الفيروسات والميكروبات والجراثيم التي يمكن أن تدخل إلى مجرى الدم وتسبب العدوى للإنسان، وتعد البروتينات جزءًا من الأجسام المضادة التي تعد مكونًا رئيسيًّا لجهاز المناعة الصحي، ويمكن الحصول عليها من فول الصويا والألبان والبيض والبقوليات والعدس والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور واللحوم الخالية من الدهون.

فاكهة الكيوي الخضراء

هذه الفاكهة المنعشة مصدر غني لفيتامين “ج”، وهي تساعد على تنظيم ضغط الدم ومنع تخثره، وعلى تحسين الرؤية، والقضاء على “الجذور الحرة” داخل الجسم وهي جزيئات ضارة تسبب أحيانا تلفا في خلايا الجسم.

حمض أوميغا-3

تناول أوميغا-3 الموجودة في الأسماك الدهنية والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا والزيوت النباتية في الشتاء البارد، يؤدي أيضا دورا محوريا في تقوية الاستجابة المناعية للجسم، ويعزز صحة الدماغ والقلب، ويقوي نشاط خلايا الدم البيضاء التي تقاوم البكتيريا والفيروسات الضارة.

الأعشاب والتوابل

تعمل الأعشاب والتوابل على إضافة نكهة مميزة إلى الأطعمة، وفي نفس الوقت تعمل على تقوية جهاز المناعة وتعزيز عملية الهضم، من خلال تناول الكركم والزنجبيل والفلفل الأحمر.

الثوم

يجب إضافة الثّوم إلى الأطعمة التي نتناولها يوميا خلال فصل الشّتاء البارد لأنَّه يحتوي على المواد المضادة للالتهابات التي تحمي الجسم من الإصابة بأمراض الإنفلونزا والزّكام وغيرها.

فيتامين “د”

فيتامين “د” -الذي يُطلَق عليه فيتامين أشعة الشمس أيضا لأن الجلوس في شمس الصباح بضع دقائق يساعد الجسم على تنشيط هذا الفيتامين- يعتبر من المغذيات الدقيقة الأساسية لتقوية جهاز المناعة، ويمكن الحصول على فيتامين “د” من الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان وصفار البيض والحبوب وعصير البرتقال.

الشّوربات السّاخنة

ومنها شوربة العدس التي تزوّد الجسم بالطّاقة الضرورية وتساعد على الشّعور بالدّفء لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائيّة المفيدة لصحّة الجسم مثل الحديد وفيتامين “ج” وكلاهما من العناصر الغذائيّة الّتي تعزّز الجهاز المناعيّ لدى الأنسان.

القنفذية أو الإشنسا

القنفذية نبتة من عائلة الصنوبريات، تتميز بالخصائص المضادة للفيروسات والميكروبات؛ لذلك تم استخدامها في علاج نزلات البرد والإنفلونزا وبعض أنواع الالتهابات، لأنها تحتوي على زيوت أساسية ومشتقات حمض الكافيين.

وتؤكد دراسات عديدة تأثير إشنسا الإيجابي في تقوية جهاز المناعة، وتعزيز وظيفة خلايا الدم البيضاء، حيث يمكن صنع شاي من الإشنسا وشربه ويفضل عدم شربه على معدة فارغة.

البطاطا الحلوة

تحتوي على كميات كبيرةٍ من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية التي تساعد على تقوية الخلايا المناعية في الجسم للعمل بشكلٍ سليم وصحي تحت ظروف البرد القاسية.