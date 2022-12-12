هل تساعد وجبة “الكوارع” على علاج خشونة المفاصل؟ مختصة تجيب (فيديو)

نفت المختصة بالتغذية العلاجية في مركز (دوك) بقطر، رولا حلاب، كون تناول “الكوارع أو المقادم” يساعد على علاج الخشونة لما تحتويه من جيلاتين.

وقالت لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر إن بعض العناصر الغذائية قد تساعد على تخفيف الالتهابات، لكن علاج الالتهابات المفصلية هو أمثل طريقة للتخلص من الخشونة.

ومن بين الأطعمة التي ذكرتها المختصة: الكركم والبروكلي والفراولة والتوت، فضلا عن الأفوكادو، وذلك في حالة عدم وجود إصابة دائمة في المفصل.

وأضافت أن التغذية الصحية المتكاملة تلعب دورا مهما في الاستشفاء والوقاية من مشكلات العظام والمفاصل بشكل عام، حيث أوضحت أن التغذية السليمة تؤثر بشكل مباشر في تنمية العظام والحفاظ على صحتها.

وأوضحت المختصة بالتغذية أن تناول بعض الأطعمة غير الصحية قد يؤدي بدوره إلى هشاشة العظام، مما ينتج عنه كسور، فضلا عن زيادة الوزن بسبب اتباع نظام غير صحي مما يؤثر في سلامة المفاصل والإصابة بالخشونة.

وأضافت أنه نظرًا إلى أن التغذية غير السليمة هي السبب في كثير من مشاكل العظام، فإن اتباع نظام صحي قد يكون هو الحل لكثير من مشكلات الجهاز الحركي بشكل عام.

ويحرص الأطباء في مركز دوك، وفق الطبيبة، على توجيه مرضى العظام والخشونة الذين يعانون من السمنة إلى عيادة التغذية لمساعدتهم على الاستشفاء السريع.

وأشارت حلاب لـ(مع الحكيم) إلى أن فترة ما بعد الجراحة تعد فترة حرجة تستلزم تناول الأغذية الصحية الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، فضلا عن الحبوب والبروتين.

ويحتاج الجسم إلى المزيد من السعرات الحرارية بعد العمليات الجراحية لتسريع بناء الأنسجة وتسريع عملية الاستشفاء، ولذلك حرص مركز دوك على وجود عيادة التغذية جنبا إلى جنب مع عيادات العظام والمفاصل.

وأضافت المختصة أن البروتين هو مفتاح الشفاء، إذ يساعد على تجديد الخلايا وشفاء الجروح من مصادر البروتين القليلة الدسم على غرار لحوم الدجاج والسمك، والبقوليات مثل الفول والعدس.

ونصحت بالتركيز على الأطعمة التي تعمل على بناء العظام للحفاظ على صحة الجهاز الحركي، ومن أهمها الكالسيوم وفيتامين “د” والمغنيسيوم والبوتاسيوم، التي يمكن العثور عليها في مشتقات الحليب القليلة الدسم والخضراوات الداكنة اللون وأسماك السلمون والسردين والمكسرات.

ووفقا للمختصة بالتغذية فإن العلاج المائي والبيلاتس من العلاجات الطبيعية التي تحفز سرعة العلاج، والبيلاتس هو مجموعة تمارين بدنية تم إدراجها في قسم العلاج الطبيعي بمركز دوك الطبي لعلاج مرضى الجهاز الحركي، لتحقيق الثبات والاستقرار وتقوية الجسم.