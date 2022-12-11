كيف يمكننا العناية بالجلد والحفاظ على نضارة الوجه؟ مع الحكيم يجيب (فيديو)

أشادت الدكتورة نرمين غدير -اختصاصية الجلدية والتجميل في مركز ماربل الطبي بالعاصمة القطرية الدوحة- بحالة الوعي والثقافة المتنامية للعناية بصحة الجلد والبشرة في ظل تطور الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تساعد على علاج مختلف المشاكل الجلدية من تصبغات وحروق وغيرها.

وأشارت خلال مشاركتها في برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر إلى ظهور العديد من الأجهزة والتقنيات الحديثة لعلاج مشاكل الجلد والبشرة بشكل سنوي، بدءًا من أجهزة إزالة الشعر وتنظيف البشرة وأجهزة الليزر الكربوني، فضلًا عن أجهزة علاج المسامات والندوب والحروق، بالإضافة إلى أجهزة خاصة بنضارة البشرة بدون حقن، وهي من أكثر ما يُقبل عليه المرضى.

ودعت خبيرة التجميل الرجال والنساء إلى العناية بالجلد وتنظيف الوجه بانتظام، لضمان خلوّه من الزيوت الزائدة والأوساخ وخلايا الجلد الميتة ومساحيق التجميل، وذلك للحفاظ على نظافة المسام ومنع انسدادها.

وأكدت نرمين أن الترطيب المستمر للجلد يساعد على منع الجفاف بعد التنظيف، في إشارة إلى أن الترطيب يمنع الجسم من المبالغة في رد الفعل وإنتاج المزيد من الزيت.

وشددت على ضرورة اختيار مرطب مناسب لنوع البشرة، للتأكد من أن المكونات لا تسبب تهيجًا.