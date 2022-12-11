افتتاح أحد أكبر مراكز تشخيص مشكلات العظام بالقطاع الخاص في قطر‎‎ (فيديو)

قال الدكتور ياسر العربي -استشاري جراحة العظام والإصابات بمركز دوك في قطر- إن أهم العناصر التي نعتمد عليها في تشخيص مشكلات الجهاز الحركي هي: التشخيص السريري وتشمل سماع شكوى المريض، ثم الفحص السريري.، ويقود ذلك الطبيب إلى بعض الاحتمالات عن أسباب المشكلة.

وأضاف في حديثه لبرنامج (مع الحكيم) أنه من أجل أن يصل الطبيب إلى التشخيص الصحيح والدقيق، يتم عادة اللجوء إلى إجراء الفحوصات والتصوير، وتعد هذه الإجراءات ضمن الخطة العامة للوصول إلى التشخيص الصحيح لمعظم مشاكل آلام الجهاز الحركي.

وبمناسبة افتتاح أحد أكبر مراكز تشخيص مشكلات العظام بالقطاع الخاص في قطر والخليج داخل مركز دوك الطبي في مدينة لوسيل، أشار إلى أن تطور الأجهزة التشخيصية المتطورة أضافت العديد من المزايا لرحلة العلاج، من خلال توفير معلومات وبيانات دقيقة جدا تقود إلى عدد من الخيارات العلاجية للوصول إلى الشفاء في أسرع وقت.

ويعطي الكشف السريري فكرة عامة عن الحالة المرضية، بينما تعطي الفحوصات وأجهزة التصوير بيانات تفصيلية مؤكدة عن الحالة لا تترك مجالًا للتخمين.

وأوضح الاستشاري أن المركز حرص على إضافة بعض المميزات التي تمكّن الأطباء من الوصول إلى أفضل تشخيص، عن طريق أحدث الأجهزة والتقنيات التي تطبق للمرة الأولى في القطاع الخاص بدولة قطر، ومنها جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز الأشعة المقطعية وجهاز السونار ثلاثي ورباعي الأبعاد، فضلا عن جهاز أشعة الثدي.

وقال ضيف البرنامج إن جهاز الأشعة المقطعية التقليدية يتحصل على الصور التشخيصية عن طريق إدخال المريض في مجال مغناطيسي والحصول على المعلومات من الموجات التي تصدر من هذا الجهاز.

وأضاف أن جودة الصورة تعتمد على قوة المجال المغناطيسي للجهاز، ويجب أن يبقى المريض ثابتًا داخل الجهاز مدة من الزمن قد تصل إلى ساعة، فضلًا عن ضيق مساحة الأجهزة القديمة ولذلك يطلق عليه معظم المرضى “التابوت”.

وبالنسبة للجهاز الجديد الموجود في المركز، فإنه يوفر أفضل صورة بسبب وجود مجال مغناطيسي قوي داخل الجهاز، فضلًا عن استخراج الصور بسرعة عالية عن طريق أحدث التقنيات وبالتالي لا يضطر المريض إلى البقاء ثابتا داخل الجهاز فترة طويلة، وفي حالة حدوث حركة بسيطة فإن الجهاز قادر على أن يتفادى أي أخطاء.

وأشار إلى طرح الشركة المصنعة لجهاز الرنين المغناطيسي الجديد نظامًا ترفيهيًا مرئيًا ومسموعًا للترفيه عن المريض داخل الجهاز يمكنه من مشاهدة ما يريد من مقاطع على اليوتيوب أو غيرها عن طريق شاشة تغطي جميع مناطق الرؤية فلا يرى الجهاز أثناء الكشف.