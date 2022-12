الصحة العالمية: ارتفاع ملحوظ في مقاومة بعض أنواع بكتيريا عدوى الدم لأقوى مضادات حيوية خلال 2020

أظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية يستند إلى بيانات جُمعت من 87 دولة في 2020 أن هذا العام الذي شهد بداية تفشي جائحة فيروس كورونا شهد أيضا تزايد “مقاومة بكتيريا” مسببة لعدوى في مجرى الدم للأدوية حتى المضادات الحيوية التي يتم اللجوء لها كملاذ أخير.

وأسهم الاستخدام المفرط أو إساءة استخدام المضادات الحيوية في أن تصبح الميكروبات مقاومة للعديد من الأدوية في وقت تقل فيه وتيرة تطوير العلاجات البديلة بشكل ينذر بالخطر.

وقالت مديرة نظام منظمة الصحة العالمية لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات الدكتورة كارميم بيسوا-سيلفا في مؤتمر صحفي “معدلات مقاومة مضادات البكتيريا لا تزال مرتفعة جدا، حتى المضادات الحيوية التي تُستخدم كملاذ أخير بدأت تفقد الفاعلية مؤخرا”.

وأضافت “لدينا فرصة محدودة للغاية للتعامل مع ذلك التهديد”.

