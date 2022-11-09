قطر.. مذكرة تفاهم بين سدرة للطب ومايكروسوفت للتحول الرقمي في مجال البحوث

وقّع مركز سدرة للطب في قطر مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت، تهدف إلى دعم التحول الرقمي لقسم الأبحاث، وتسريع العمل في برامجه البحثية بمجال الطب الدقيق وعلم الجينوم، وتحسين عمليات اتخاذ القرار الطبي عبر الحصول على بيانات أكثر.

وتمكنت قطر في السنوات الأخيرة من إدراج أدوات التحول الرقمي، ومن أهمها الشبكات الافتراضية وتحليل البيانات، بجانب تقنيات التخزين الافتراضية في مجال الرعاية الصحية.

ومهدت هذه التغييرات الطريق لولادة عصر رقمي جديد يسعى إلى تحسين عملية التواصل بين المريض والطبيب، وتتيح للأشخاص الوصول إلى بياناتهم الصحية بأمان عبر الإنترنت.

وتشمل مذكرة التفاهم مبادرات عدة ستُمكّن مركز سدرة من تسريع اعتماد التكنولوجيا والحوسبة السحابية على منصات مايكروسوفت، والتقدم نحو تحوّل رقمي كامل.

وقّع مركز سدرة للطب مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لدعم مسيرة التحوّل الرقمي لقسم الأبحاث وتسريع العمل في برامجه البحثية في مجال الطب الدقيق وعلم الجينوم. @microsoftqatar https://t.co/tdndpSstbs pic.twitter.com/vYScvvb3QT — Sidra Medicine (@SidraMedicine) October 26, 2022

ووقّع المذكرة كل من لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت في قطر، والدكتور خالد فخرو رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب، وهو من أهم المؤسسات الرائدة في مجال الرعاية الصحية والبحوث والطب الدقيق بدولة قطر.

كما أعلنت مايكروسوفت عزمها على تعزيز القدرات الرقمية لفريق العمل بقسم الأبحاث في سدرة من خلال “البرنامج الوطني لبناء القدرات الرقمية” الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقًا للمذكرة، سيتمكن فريق قسم الأبحاث في سدرة للطب من استخدام سحابة مايكروسوفت لتخزين البيانات، والوصول إلى بيانات معقدة باستخدام منصات مايكروسوفت للبيانات والذكاء الاصطناعي لتسهيل حوسبة الجينوميات.