شفاء مريض من فيروس كورونا بعد إصابته لمدة 13 شهرا متواصلة

أعلن باحثون بريطانيون، اليوم الجمعة، أنّ مريضًا ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد لمدة 411 يومًا قد شُفي أخيرًا عن طريق مجموعة من الأجسام المضادّة، مشيرين إلى أنهم اضطروا لإجراء تحليل جيني للفيروس لإيجاد الاستجابة الصحيحة.

ويمكن للعدوى المستمرّة التي تختلف عن الإصابة بكوفيد-19 طويل الأمد -أو النوبات المتكرّرة من المرض- أن تصيب عددًا قليلًا من مرضى ضعف جهاز المناعة.

وأوضح لوك بلاغدون سنيل اختصاصي الأمراض المُعدية في مؤسسة (غاي وسانت توماس) -التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية- أنّ هذه الاختبارات يمكن أن تكون إيجابية لأشهر أو حتى سنوات مع “استمرار الإصابة بالعدوى”.

وقال لوكالة فرانس برس إنّ الأعراض تستمر لدى نصف المصابين -تقريبًا- على شكل التهاب رئوي.

U.K. researchers cure man who had coronavirus infection for over 400 days https://t.co/Y6J3UHB51j — Post Health/Science (@PostHealthSci) November 4, 2022

ووصف فريق من الباحثين -يقوده سنيل- كيف تغلّب رجل (59 عامًا) على إصابته بعد أكثر من 13 شهرًا، وذلك في دراسة نُشرت في مجلة (كلينكال إنفكشس ديزيز).

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أصيب هذا المريض -يعاني من ضعف جهاز المناعة بعد عملية زرع الكلى- بفيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد-19، وكانت اختباراته إيجابية بشكل مستمر حتى يناير/كانون الثاني الماضي.

ولاكتشاف ما إذا كان قد أصيب بكوفيد-19 مرات عدّة أو ما إذا كانت عدوى مستمرّة، استخدم الباحثون تحليلًا جينيًا سريعًا.

وأظهر الاختبار -الذي يمكن أن يقدّم نتائج في أقلّ من 24 ساعة- أنّ الرجل مصاب بمتحوّرة قديمة سادت في أواخر 2020.

وأعطى الباحثون المريض مجموعة من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة –(كاسيريفيماب) و(إيمديفيماب)- التي نجحت على ما يبدو.

وأشار سنيل إلى أنّ “المتحوّرات الجديدة تقاوم جميع الأجسام المضادة المتوفّرة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي، بل والموجودة في الولايات المتحدة أيضًا”.

UK researchers cure man who had Covid for 411 days https://t.co/j5pwTREg55 #MonitorUpdates — Daily Monitor (@DailyMonitor) November 4, 2022

ويتضح هذا الأمر عبر حالة أخرى كانت أصعب بالنسبة لفريق العلماء، جرى تفصيلها في دراسة ثانية.

في تلك الدراسة، اختبر الباحثون -دون جدوى- علاجات بالأجسام المضادة المتوافرة على رجل (60 عامًا)، يعاني من أعراض خطيرة أصيب بها، في أبريل/نيسان الماضي، إلّا أنّ هذه العلاجات لم تنجح.

وخلط فريق الباحثين نوعين من العلاجات المضادة للفيروسات التي لم تُستخدم مع بعضها سابقًا -باكسلوفيد وريمديسفير- وأعطاهما للمريض الفاقد للوعي عبر أنبوب أنفي، وأُعطي هذه العلاجات ضعف المدة الموصى بها عادة.

في النهاية، اختفت عدوى كوفيد-19 وشُفي الرجل، ممّا منح الأمل بشأن علاج جديد لحالات كوفيد-19 المستمرّة والشديدة.

في أبريل الماضي، أعلن هؤلاء الباحثون أمام المؤتمر الأوربي لعلم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية عن أطول إصابة مستمرّة معروفة بفيروس كورونا، لرجل ثبتت إصابته لمدة 505 أيام، حتى وفاته.