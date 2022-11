شفاء مريض من فيروس كورونا بعد إصابته لمدة 13 شهرا متواصلة

أعلن باحثون بريطانيون، اليوم الجمعة، أنّ مريضًا ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد لمدة 411 يومًا قد شُفي أخيرًا عن طريق مجموعة من الأجسام المضادّة، مشيرين إلى أنهم اضطروا لإجراء تحليل جيني للفيروس لإيجاد الاستجابة الصحيحة.

ويمكن للعدوى المستمرّة التي تختلف عن الإصابة بكوفيد-19 طويل الأمد -أو النوبات المتكرّرة من المرض- أن تصيب عددًا قليلًا من مرضى ضعف جهاز المناعة.

وأوضح لوك بلاغدون سنيل اختصاصي الأمراض المُعدية في مؤسسة (غاي وسانت توماس) -التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية- أنّ هذه الاختبارات يمكن أن تكون إيجابية لأشهر أو حتى سنوات مع “استمرار الإصابة بالعدوى”.

وقال لوكالة فرانس برس إنّ الأعراض تستمر لدى نصف المصابين -تقريبًا- على شكل التهاب رئوي.

U.K. researchers cure man who had coronavirus infection for over 400 days https://t.co/Y6J3UHB51j

— Post Health/Science (@PostHealthSci) November 4, 2022