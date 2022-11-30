تعرف على الخطة العلاجية المتكاملة لأمراض الجهاز الحركي والعصبي (فيديو)

قال الدكتور أشرف مجاهد استشارى جراحات الأعصاب والعمود الفقري بمركز دوك للعظام إنه يتم استقبال المريض بالمركز عن طريق بروتوكول مميز لتوفير الوقت والوصول لأفضل خدمة ممكنة.

وأوضح مجاهد أنه مع وجود العديد من التخصصات في الجهاز الحركي المتوفرة في مكان واحد، فمنذ لحظة وصول المريض إلى مركز دوك يتم تقييمه من قبل طاقم تمريض عالي الكفاءة، والذي يقوم بطرح أنواع معينة من الأسئلة للتعرف على شدة الألم ووقت حدوثه سواء كان عند الانحناء أو الجلوس، وبناء على ذلك يتم توجيه المريض إلى الطبيب المختص.

وأضاف الدكتور ثائر عيلان أخصائي الأمراض العصبية بمركز دوك الطبي أن الجهاز العصبي على صلة وثيقة بالجهاز الحركي، إذ إن الجهاز العصبي الحركي هو عبارة عن مجموعة من الأعصاب الحركية تتحكم في حركة عضلات الجسم من خلال نقل الإشارات والأوامر الصادرة من الجهاز العصبي المركزي (المخ، والنخاع الشوكي) إلى العضلات، والغدد، وأعضاء الجسم المختلفة.

وأضاف الدكتور أشرف مجاهد أن تعاون الكوادر الماهرة المكون من عدة تخصصات في مكان واحد يضمن تقديم علاج ناجح ورعاية عالية الجودة، ووضع خطة علاجية آمنة ليس بها أي ضرر للوصول إلى الشفاء في أسرع وقت.

وأضاف أن المركز يحرص بشكل خاص على حق المريض ومن أهم ذلك أن يتم إبلاغه بشكلٍ وافٍ عن تشخيص مرضه، وخطة علاجه، مع استخدام مصطلحات ومفردات واضحة ومفهومة له والإجابة على كل أسئلته بهذا الخصوص.. فضلا عن توفير خدمات الترجمة عند الحاجة، والحفاظ على خصوصيته وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية، بحيث لا يطّلع عليها إلا من له علاقة مباشرة بعلاجه.