منها 4 بالمجان.. 18 جهة صحية لخدمة جماهير مونديال 2022 في قطر

تقدم وزارة الصحة العامة بدولة قطر خدمات الرعاية الصحية للحالات الطبية الطارئة غير الخطيرة من جماهير كأس العالم 2022 في 14 جهة صحية.

وأعلن موقع الوزارة عن أسماء الجهات وهي مستشفى العمادي، ومستشفى عيادة الدوحة، والمستشفى الأهلي، ومركز نسيم الربيع الطبي، ومستشفى الملكة، والمستشفى التركي، ومجمع الريحان الطبي، ومستشفى الدكتور موبين استر، وسدرة للطب، وويست بي مديكير، وعيادات الوكرة ووحدة الحالات المستعجلة، وعيادات مستشفى العمادي بالشمال، ومستشفى الأمان.

وخصصت الوزارة 4 مستشفيات لتقديم الخدمات الطبية الطارئة للحالات المرضية الخطيرة من الجماهير الحاملة لبطاقة هيا بشكل مجاني، وهي مستشفى حمد العام، ومستشفى الوكرة، ومستشفى حزم مبيريك العام، ومستشفى عائشة بنت حمد العطية.

ما ينبغي عليك القيام به في حالات الطوارئ الطبية لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://t.co/bkduwAw7tg#Sport4Health pic.twitter.com/rJyyeJIlu9 — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) November 23, 2022

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السياسات الصحية الحالية المتبعة (تكاليف العلاج) بالنسبة للمواطنين والمقيمين في قطر سارية المفعول.

وأوصت وزارة الصحة العامة مشجعي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والزائرين بالحصول على تأمين السفر بما في ذلك تأمين الرعاية الصحية خلال مدة إقامتهم في دولة قطر.

وفيما يخص خدمات الرعاية الصحية للحالات الطبية الطارئة والعاجلة للأطفال فستكون متوفرة في كِلا القطاعين الصحيين العام والخاص.

وسيُخصص مركز سدرة للطب لتقديم هذه الخدمة، فضلا عن 5 مراكز لطوارئ الأطفال وتشمل مركز طوارئ أطفال السد، ومركز طوارئ أطفال الريان، ومركز طوارئ أطفال الشمال، ومركز طوارئ أطفال الظعاين، وأخيرا مركز طوارئ أطفال المطار.





وكان الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام في قطر قد أفاد بأنه يحق لحاملي بطاقة “هيا” الخاصة بمشجعي كأس العالم الوصول إلى العلاج الطارئ والمستعجل في قطر خلال أيام المونديال.

وأوضح في حديث مع برنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر أن “هيا” رغم أنها ليست بطاقة صحية، إلا أنها توفر العلاج المجاني للمشجعين في الحالات الطارئة، فيما تفرض عليهم رسوم في الحالات غير المستعجلة.

ويتعيَّن على المُشجعين المحليين والدوليين من حاملي تذاكر مباريات المونديال تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هَيَّا الرقمية الإلزامية لحضور المُباريات والمتاحة إلكترونيًا عبر التطبيق الذكي، فيما تتاح بشكل اختياري في نسختها المطبوعة في مراكز هَيَّا في قطر.

وتكون النسخة الرقمية من البطاقة متاحة على التطبيق بعد الموافقة عليها، ويوفر التطبيق الذكي لبطاقة هيَّا الرقمية إمكانية تخطيط تنقلات المُشجعين والتعرف على كافة الأنشطة المُقامة خلال فترة البطولة.

وتتيح البطاقة الدخول إلى الملاعب المونديالية التي تستضيف مباريات البطولة، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام، والحصول على تصريح دخول إلى الدولة للجماهير من خارج قطر.

وتمكن البطاقة حامليها من حضور عدد من الفعاليات والأنشطة المُصاحبة للبطولة.