10 أعراض قد تصيب المريض قبل أشهر من النوبة القلبية.. تعرف عليها

يمكن أن تسبب النوبة القلبية صدمة لك ولعائلتك. في بعض الأحيان، يبدو أنها تحدث من العدم حيث تظهر عوارض آنية ومفاجئة مثل ألم الصدر. لكن الخبراء أوضحوا أن هناك علامات خفية يمكن اكتشافها قبل شهور أو حتى فترة أطول من وقوع الحدث.

وقال الدكتور زي جيان شو من هيئة الصحة في بريطانيا إن “غالبية النوبات القلبية تُظهر أعراضًا نموذجية متشابهة إلى حد ما”.

وتشمل هذه الأعراض النموذجية، وفقًا للطبيب شو، الذبحة الصدرية (ألم في الصدر) وخفقان القلب وضيق التنفس والتعرق البارد.

وأشار إلى أنه قد يكون هناك 6 أعراض “غير نمطية” أخرى تشمل: التعب والشعور بعدم الارتياح والانزعاج المبهم وآلام البطن وآلام الظهر وقلة القدرة على التحمل.

وبيّن أن بعض الأشخاص يكون لديهم عدد من هذه الأعراض منذ شهور أو حتى قبل النوبة القلبية بفترة أطول، وفقًا لموقع (ديلي إكسبريس) البريطاني.

يذكر أن النوبات القلبية تحدث عندما يتوقف الدم الذي يغذي القلب فجأة، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS).

#صحتك_في_معلومة

توصل علماء بجامعة كولورادو الأمريكية إلى أن البقوليات (حمص، فول، عدس، بازلاء) بإمكانها منع حدوث النوبات القلبية لأن تناولها يزيد من نشاط المواد المضادة للأكسدة.#صحة #مباشر pic.twitter.com/KZqLUOZVOP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 20, 2018

وقد تحدث الأعراض قبل فترة طويلة من الانسداد المفاجئ لأن النوبات القلبية غالبًا -وليس دائمًا- يسبقها مرض الشريان التاجي.

ويشرح الطبيب شو الأمر ويقول إنه “في هذه الحالة، يضيق الشريان بمرور الوقت حتى يصل إلى أكثر من 70%، ولحظتها ستبدأ الأعراض التحذيرية في الظهور في وقت مبكر، خاصة مع المجهود البدني”.

ويعد ارتفاع مستويات الكوليسترول “الضار” في الدم أهم مسببات مرض الشريان التاجي.

ويمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من كوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة إلى ترسبات في جدران الشرايين تسمى الصفائح. وإذا تحطمت إحدى هذه الصفائح، فقد تحدث كارثة ويمكن أن تنسد الأوعية الدموية بسرعة.

وتشرح هيئة الصحة الأمريكية ماونتن سيناي “يمكن أن تنفصل الصفائح أيضًا وتنتقل إلى أوعية دموية أصغر، مما يؤدي إلى انسدادها. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف أو موت الأنسجة”.

وقد يسبب هذا نوبة قلبية بعد أشهر أو حتى سنوات من الإصابة بمرض الشريان التاجي.